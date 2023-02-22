አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 15/2015 የናይል ሀገራት በናይል ውሃ ሀብት የጋራ ተጠቃሚነት ላይ ስምምነት መድረስ እንደሚገባቸው ተገለጸ፡፡
17ተኛው የናይል ቀን (Nile Day) በኬኒያ ናይሮቢ እየተከበረ ይገኛል፡፡
በመድረኩ ላይ ኢትዮጵያን በመወከል የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴሩ ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ኢተፋ ንግግር አድርገዋል፡፡
በንግግርቸውም በእያንዳንዱ የናይል አባል ሀገራት እየጨመረ ለሚሄደው የህዝብ ፍላጎትና በአንጻሩ እየቀነሰ ለሚገኘው የውሃ ሀብት ከፍተኛ ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል ብለዋል፡፡
በተለይ የተጋሪ ሃገራት የልማት ደረጃ ዝቅተኛ መሆኑንና የልማት ፍላጎቱ በዋናነት ለሰው ልጅ መሠረታዊ ፍላጎቶች የሆኑት የምግብ ዋስትና፣ የመብራት አቅርቦት እና የንፁህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ተደራሽነት መሆናቸውን ጠቅሰዋል፡፡
እነዚህን ፍላጎቶች ማሟላት የሚቻለው በተፋሰሱ ሀገራት መካከል የጋራ ተጠቃሚነት ላይ ስምምነት ላይ በመድረስ የውሃ ሀብታችንን በአግባቡ ለመጠቀም ከተሰራ መሆኑን አስምረውበታል፡፡
ሚኒስትሩ አክለውም እንዲህ ያለው የጋራ ጥቅም ሊረጋገጥ የሚችለው በመተባበር መሆኑን ገልጸዋል፡፡
ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ በንግግራቸው ሁሉም አባል ሀገራት ውስን የሆነውን የውሃ ሀብት ለመጠቀም ለትብብር ቅድሚያ መስጠት እንዳለባቸውም አሳስበዋል፡፡
የናይል የትብብር ማእቀፉን ማጽደቅ እንሚገባ ገልጸው ማእቀፉን ላጸደቁ አባል ሀገራት ምስጋና አቅርበዋል፡፡
የትብብር ማዕቀፉን ያጸደቁ ሃገራት ሩዋንዳ፣ ታንዛኒያ እና ዩጋዳ መሆናቸው ይታወሳል፡፡
የትብብር ስምምነቱን ያላጸደቁ አባል ሀገራት የናይል የትብብር ማእቀፉን በማፅደቅ የናይል ቤተሰብን ለማጠናከር ያላቸውን ቁርጠኝነት እንዲያረጋግጡም ጠይቀዋል።
የናይል ቀን (Nile Day) ለ17ተኛ ጊዜ በኬኒያ ናይሮቢ “Depening Nile Coperation: Sustainable Development in a Changing Climate” በሚል መሪ ሀሳብ እየተከናወነ መሆኑን ከውሃና ኤነርጂ ሚኒስቴር ማህበራዊ ትስስር ገጽ የተገኘው መረጃ ያመለክታል፡፡