ባለፉት 6 ወራት ከ189 ሺህ በላይ ተሽከርካሪዎች የቴሌ ብር መተግበሪያን ለመጠቀም ተመዝግበዋል

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 15/2015 በበጀት ዓመቱ ስድስት ወራት ከ189 ሺህ በላይ ተሽከርካሪዎች የቴሌ ብር መተግበሪያን ለመጠቀም መመዝገባቸውን የንግድ እና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታወቀ።
ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የዘርፉን የስድስት ወራት የእቅድ አፈጻጸም ከባለድርሻ አካላት ጋር ገምግሟል።
በውይይቱም የታለመለት የነዳጅ ድጎማ ስርዓት ተግባራዊነትን ከመከታተል አንጻር ከተከናወኑ ተግባራት መካከል በስኬት ተጠቅሷል፡፡
መንግስት በነዳጅ ምርት ላይ ያካሄደውን ሪፎርም ተከትሎ የግብይት ሂደቱ በአግባቡ እንዲመራ ለማድረግ ቀደም ሲል የንግድና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር ከኢትዮ-ቴሌኮም ጋር የቴሌ ብር መተግበሪያ ስልትን መጠቀም የሚያስችል የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርሟል፡፡
የተደረገው ጥረትም ፍርያማ ሆኖ ባለፉት 6 ወራት በመላ ሃገሪቱ 189ሺህ 698 ተሽከርካሪዎች የአገልግሎቱ ተጠቃሚ ለመሆን መመዝገባቸው ተገልጿል፡፡
ከተሽከርካሪዎች ምዝገባ በተጓዳኝም በሀገር አቀፍ ደረጃ ካሉት 1ሺህ 106 የነዳጅ ማደያዎች መካከል 1ሺህ ,060 የሚሆኑት በስርዓቱ ለመገልገል ተመዝግበዋል ተብሏል።
ከነዚህ ውስጥ 972 የሚሆኑት የገንዘብ ዝውውሩን በቴሌ ብር መጀመራቸውን ከንግድና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር ማህበራዊ ትስስር ገጽ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።