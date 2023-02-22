የጂንካ አጠቃላይ ሆስፒታል አገልግሎት አሰጣጡን ለማስፋት ከ162 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ በጀት ግንባታ እያካሄደ መሆኑን አስታወቀ

ጂንካ፣ የካቲት 15 ቀን 2015 (ኢዜአ) የጂንካ አጠቃላይ ሆስፒታል አገልግሎት አሰጣጡን ለማስፋት ከ162 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ በጀት የማስፋፊያ ግንባታ እያካሄደ መሆኑን አስታወቀ።
ከ 1 ነጥብ 5 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች አገልግሎት እየሰጠ የሚገኘው ሆስፒታሉ በመጪው ዓመት ወደ ኮምፕሬሄንሲቭ ሆስፒታል ደረጃ ለመሸጋገር እየሰራሁ እንደሚገኝ ገልጿል።
የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ አቶ ማቲዮስ ጋርሾ ለኢዜአ እንዳሉት፤ የጂንካ አጠቃላይ ሆስፒታል ከ 1 ነጥብ 5 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ሰዎች አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል።
ከተገልጋዩ ማህበረሰብ ፍላጎት አንጻር ሆስፒታሉ በየጊዜው አገልግሎቱን እያሳደገ እንደሚገኝ ገልፀው፤ በአንድ ማዕከል የተቀናጀ የምርመራና የህክምና አገልግሎት መስጠት የሚያስችሉ ሁለት ህንፃዎች ግንባታ እየተካሄደ መሆኑን ተናግረዋል።
የህንጻ ግንባታ በጀቱ የተገኘው ከጤና ሚኒስቴር እና ከደቡብ ክልል ጤና ቢሮ እንደሆነም አመልክተዋል። በተጨማሪም በጤና ሚኒስቴር የበጀት ድጋፍ የሚገነባ ኢንተርናሽናል ላቦራቶሪ የተቀናጀ የምርመራ አገልግሎት ለመስጠት እንደሚያስችልም ገልጸዋል።
ላቦራቶሪው በድንበር አካባቢ ሀሩራማ በሽታዎችና ወረርሽኞች ሲከሰቱ በፍጥነት በመለየት ህክምና ለመስጠት ያስችላል ብለዋል።
በ3 ሺህ 600 ካሬ ሜትር ላይ እየተገነባ ያለው ህንፃ ከ40 በላይ ክፍሎችን እና ሁለት አሳንሰር ያካተተ እንደሆነም ተናግረዋል።
እየተገነባ የሚገኘው የማስፋፊያ ግንባታ ፕሮጀክት ደግሞ ሌላኛው የተቀናጀ የህክምና አገልግሎቶችን በአንድ ማዕከል መስጠት የሚያስችል እንደሆነ ገልፀዋል።
የማስፋፊያ ግንባታ ፕሮጀክቱ የእናቶችና ህፃናት፣ የተኝቶ ታካሚዎች፣ የላቦራቶሪ እና የራዲዮሎጂ፣ የተመላላሽ ህክምና ከፍሎች እንዲሁም የጤና ባለሙያዎች መኖሪያ አፓርታማን ጨምሮ የተለያዩ አገልግሎቶችን የሚሰጡ ክፍሎችን ያካተተ ነው ብለዋል።
ከአዲስ ህንፃ ግንባታው በተጨማሪ በዞኑ እና በሆስፒታሉ በጀት የአዋቂ ተኝቶ ታካሚዎች ብሎክ የእድሳት ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ አመላክተዋል።
እነዚህ የማስፋፊያ ግንባታዎች በያዝነው ዓመት መጨረሻ ድረስ እንደሚጠናቀቁ ገልጸው፤ ግንባታዎቹ ሲጠናቀቁ የሆስፒታሉን የአገልግሎት ደረጃ አንድ እርከን እንደሚያሳድጉ ተናግረዋል ።
ከማስፋፊያ ግንባታዎች በተጨማሪ የሰው ሀይልና የህክምና ቁሳቁሶችን የማሟላት ስራዎች እየተሰሩ እንደሚገኙም ጠቁመዋል።
የጂንካ አጠቃላይ ሆስፒታል ላቦራቶሪ ክፍል አስተባባሪ አቶ ነፃነት አብዱ በበኩላቸው በአሁኑ ሰዓት የላቦራቶሪ ክፍሉ የተጨናነቀ እንደሆነና ለአገልግሎት ምቹ እንዳልሆነ ጠቁመዋል።
የሆስፒታሉ የማስፋፊያ ግንባታ ችግሩን እንደሚፈታው ያላቸውን ዕምነት ገልጸዋል።
በጂንካ አጠቃላይ ሆስፒታል ለመታከም መጥተው ያገኘናቸው አቶ ተስፋዬ አሰፋ፤ ሆስፒታሉ በድንገተኛና በሌሎች ክፍሎች አካባቢ ያለውን መጨናነቅ ለመቅረፍ ግንባታ መጀመሩ አገልግሎቱን እንደሚያሻሽለው ተናግረዋል።
ሆስፒታሉ ከዚህ ቀደምም በአገልግሎት አሰጣጥ ላይ ችግር ባይኖርበትም ግንባታው ከአከባቢው ማህበረሰብ ፍላጎት አንጻር ይበልጥ ተደራሽ ለማድረግና ለማሻሻል የሚያስችል መሆኑን ገልጸዋል።
እጥረት የሚታይባቸው የህክምና ቁሳቁሶችና መድሃኒቶችን በማሟላት ረገድ ሊሰራ የሚገባ ሲሆን ህብረተሰቡን ጨምሮ የሚመለከታቸው አካላት እገዛ ሊያደርጉ እንደሚገባም ጠቁመዋል።