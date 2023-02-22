ለአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፉ የፋይናንስና ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ማድረግ እንደሚገባ ተጠቆመ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 15/2015 አምራች ኢንዱስትሪውን በፋይናንስና ሁሉን አቀፍ ድጋፍ በማድረግ የሀገሪቱን የውጭ ምንዛሪ ማሳደግ እንደሚገባ ተገለጸ።
በማምረቻ ኢንዱስትሪው ዘርፍ በሚታዩ የፋይናስ ችግሮች ዙሪያ ውይይት ተካሂዷል።
በምክክሩ ላይ የተገኙት የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል በቀጣይ 10ዓመት ከዚህ ዘርፍ ሀገሪቱ የምታገኘውን የውጭ ምንዛሪ ወደ ዘጠኝ ቢሊዮን ለማድረስ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል።
ዘርፋን በማሳደግ የሚፈለገውን ውጤት ለማስመዝገብ በቂና ቀለጣፋ የፋይናንስ ድጋፍ ያስፈልጋል ብለዋል።
የማምረቻ ዘርፉ ከሚያስገኘው ገቢ በተጓዳኝ ለበርካታ ዜጎች የስራ እድል እንደሚፈጥር ያወሱት ሚኒስትሩ የፋይናንስ ተቋማት አስፈላጊውን ድጋፍ ሊያደርጉ እንደሚገባ ጠቁመዋል።
ማምረቻ ዘርፋ ከፋይናንስ የሚያገኘው ድጋፍ ከ15 በመቶ እንደማይበልጥ ጠቁመዋል።
ባለፋት ስድስት ወራት ዘርፋ 881 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሪ ቢያስፈልገውም ያገኘው ከ128 ሚሊዮን ዶላር ያልዘለለ ነው ተብሏል።
በስድስት ወራቱ ለዘርፉ ከተጠየቀው 14 ቢሊዮን ብር የብድር አገልግሎት ያገኘው ከ3 ነጥብ 4 ቢሊዮን ብር ያልበለጠ መሆኑ ተጠቁሟል።
የአፍሪካ ኢምፖርት ኤክስፖርት ባንክ የምሥራቅ አፍሪካ ስራ አስኪያጅ ሚስተር ኩዳክዋሼ ማታሬኬ ሚኒስቴሩ የማምረቻ ዘርፍ እንዲያድግ የሚያደርገው ጥረት የሚደነቅ ነው ብለዋል።
ዘርፋን ባንኮች ሊደግፋት እንደሚገባ ጠቅሰው ባንኩ የበኩሉን እንደሚወጣም ተናግረዋል።
በምክክሩ ላይ የባንክ ሀላፊዎች የገንዘብ ተቋማት ባለድርሻ አካላት ተሳታፊ ሆነዋል።