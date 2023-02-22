በወልዲያ ከተማ ጉዳት ደርሶባቸው የነበሩ 32 ኢንዱስትሪዎች ወደ ማምረት እየገቡ ነው

ወልዲያ (ኢዜአ) የካቲት 15/2015 የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ በወልዲያ ከተማ ጉዳት ደርሶባቸው የነበሩ 32 ኢንዱስትሪዎች መልሰው ወደ ማምረት መግባታቸውን የከተማው ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ አስታወቀ።
የመምሪያው ኃላፊ አቶ ዳዊት ብርሃኑ እንደገለጹት፣ በአካባቢው በነበረ የሠላም እጦት ምክንያት በርካታ የልማት ተቋማት ላይ ጉዳት ደርሷል።
በተለይ አምራች ኢንዱስትሪዎች የችግሩ ዋነኛ ሰለባ እንደነበሩ የጠቆሙት አቶ ዳዊት፤ መንግስት ችግሩ በሰላም ስምምነት እንዲፈታ ማድረጉን ተከትሎ 32 አምራች ኢንዱስትሪዎች መልሰው ወደ ማምረት ሥራ መግባታቸውን ገልፀዋል።
ኢንዱስትሪዎቹ በ220 ሚሊዮን ብር ካፓታል እንደሚንቀሳቀሱ ገልጸው፣ “መልሰው ወደ ሥራ መግባታቸው ከ2 ሺህ ለሚልቁ ወገኖች የሥራ ዕድል ለመፍጠር አስችሏል” ብለዋል።
እንደ ኃላፊው ገለጻ ወደ ማምረት ከገቡት ኢንዱስትሪዎች ማካከል የዱቄት፣ የፓስታና ማካሮኒ እንዲሁም የምግብ ጨው ማቀነባበሪያ ፋብሪካዎች እንደሚገኙበት አንስተው የጨርቃ ጨርቅ፣ የጆንያ ማምረቻና ሌሎች ፋብሪካዎችም ሥራ መጀመራቸውን ተናግረዋል።
የመንገድ፣ የመብራት፣ የውሃ እና ሌሎች ችግሮችን የከተማ አስተዳደሩ በተቀናጀ አግባብ መፍታቱን አቶ ዳዊት አስታውቀዋል።
በከፍተኛ ሁኔታ የመልካም አስተዳደር ችግር ሆኖ የቆየው የኤሌክትሪክ ሃይል አቅርቦት ችግር መፈታቱ ፋብሪካዎቹ ወደ ምረት እንዲገቡ ጉልህ አስተዋጽኦ ማድረጉን ገልጸዋል።
“የአምራች ኢንዱስትሪዎችን የሃይል አቅርቦት ችግር ሙሉ በሙሉ ለመፍታት ቀድሞ ከነበሩት ተጨማሪ ሦስት ትራንስፎርመሮች በ11 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ተገዝተው ለአገልግሎት በቅተዋል” ብለዋል።
የየጁ ዱቄት ፋብሪካ ዋና ሥራ አስኪያጅ ወይዘሮ ሶፊያ አደም እንዳሉት የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ ጀኔሬተር ተከራይተው ወደ ሥራ በመግባት በቀን እስከ 120 ኩንታል ዱቄት ሲያመርቱ እንደነበር ገልጸዋል።
“በአሁኑ ወቅት የመሰረተ ልማት ችግሮች በመፈታታቸው ፋብሪካው በቀን 320 ኩንታል ዱቄት ለማምረት በቅተናል” ብለዋል።
የእናት ዱቄት ፋብሪካ ሥራ አስኪያጅ አቶ ኑርሁሴን መሃመድ በበኩላቸው “አሁን በተገኘው ሰላም መሰረት ፋብሪካው ወደ ማምረት ገብቷል” ብለዋል።
ለፋብሪካው ሥራ አስፈላጊ መሰረተ ልማቶች በመንግስት በኩል መሟላታቸውንም ጠቁመዋል።