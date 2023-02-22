ቋንቋዎችን በአግባቡ አልምቶ ለመጠቀም የጥናትና ምርምር ሥራዎች ሊጠናከሩ ይገባል-ትምህርት ሚኒስቴር

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 15/2015 ቋንቋዎችን በአግባቡ አልምቶ ለመጠቀም የጥናትና ምርምር ሥራዎች ሊጠናከሩ እንደሚገባ የትምህርት ሚኒስቴር ገለጸ።
የትምህርት ሚኒስቴር የአፍ መፍቻ ቋንቋ ሳምንትን አስመልክቶ በቢሾፍቱ ከተማ ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አካሂዷል።
በውይይቱ መክፈቻ ላይ የትምህርት ሚኒስቴር የመምህራን እና የትምህርት አስተዳደር መሪ ሥራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉቀን ንጋቱ እንዳሉት፤ ኢትዮጵያ በቋንቋ ብዝሃነት የታደለች በመሆኑ ያሏትን ቋንቋዎች በአግባቡ አልምቶ መጠቀም ወሳኝ ነው።
እነዚህን ሃብቶች በጥናትና ምርምር መደገፍ ለትምህርት ጥራትና ብቁ የሆነ ዜጋን ለማፍራት ከፍተኛ ሚና ስለሚኖረው ባለድርሻ አካላት ትኩረት ሊያደርጉ ይገባል ብለዋል።
ህፃናት በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ትምህርት ሲያገኙ ጽንሰ-ሀሳቡን በቀላሉ በመረዳት የትምህርት አቀባበላቸውን ያሳድገዋል ሲሉም ገልጸዋል።
በመሆኑም አጋር አካላትና ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ቋንቋዎች እንዲዳብሩና ሕጻናት በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው የሚማሩበትን ሁኔታ በበለጠ ማገዝ ይኖርባቸዋል ብለዋል።
የትምህርት ጥራት የበለጠ እንዲጠናከር በቋንቋዎች ላይ እየተሰሩ ያሉ ሥራዎችን ማጠናከር እንደሚገባ የተናገሩት ደግሞ የውይይቱ ተሳታፊዎች ናቸው።
የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ ዳዊት ፋንታዬ፤ በአገሪቱ በቋንቋዎች ልማት ላይ እየተሰሩ ያሉ ሥራዎች ለቋንቋዎች ዕድገት አስተዋጽኦ ማበርከቱን ተናግረዋል።
በክልሉ ከ31 በላይ በሚሆኑ ቋንቋዎች በተለያዩ ደረጃዎች ትምህርት እየተሰጠ መሆኑን ጠቁመው፤ ይህም ለቋንቋዎችና ለባህል ዕድገት የበኩሉን ሚና እየተወጣ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
የመምህራንን ብቃት ማሳደግ፣ የትምህርት ቁሳቁሶችን ሟሟላት እና ሌሎች ሥራዎችን በተጠናከረ መልኩ በመስራት ዘርፉን ማሳደግ እንደሚገባም አመልክተዋል።
ሌሎች አስተያየት ሰጪዎች በበኩላቸው፤ የበለጠ ውጤታማ እና ጥራት ያለው ትምህርት ለመስጠት አሁን የተገኙ ስኬቶችን በማጠናከር በቅንጅት ሊሰራ ይገባል ብለዋል።
በዕለቱ የትምህርት ቋንቋዎች አጠቃቀምን የሚዳስስ ጥናታዊ ጹሁፍ ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል።