በምዕራብ ጎንደር ዞን በ119 ታዳጊዎች ላይ ሊፈፀም የነበረ ያለ እድሜ ጋብቻ እንዲቋረጥ ተደረገ

መተማ፣ የካቲት 15 ቀን 2015 (ኢዜአ) በምዕራብ ጎንደር ዞን አስተዳደር በ119 ታዳጊዎች ላይ ሊፈፀም የነበረ ያለ እድሜ ጋብቻ እንዲቋረጥ መደረጉን የዞኑ ሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች መምሪያ አስታወቀ፡፡
የመምሪያው ኃላፊ ወይዘሮ ደመቅ አበባው ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ያለእድሜ ጋብቻን ለመከላከል የጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች አስወጋጅ ጥምረት ተቋቁሞ ወደ ስራ ገብቷል።
ጥምረቱ ያለእድሜ ጋብቻን በተመለከተ የሚመጡ ጥቆማዎችን በመርመር ለጋብቻ የተዘጋጁት ሰዎች እድሜያቸው ለጋብቻ የደረሰ መሆን አለመሆኑን የማረጋገጥ ስራዎችን እየሰራ መሆኑን ገልፀዋል።
እንዲሁም ጋብቻ ከመፈፀሙ በፊት የእድሜ እና ተያያዥ ማስረጃዎችን የሚያረጋግጡ ፖሊስ ጽህፈት ቤቶችና ሆስፒታሎች አገልግሎት እየሰጡ መሆኑንም ጠቁመዋል።
በዚህም መሰረት ባለፉት ስድስት ወራት ለጋብቻ ከቀረቡ 187 ጥቆማዎች ውስጥ 119 ተጋቢዎች እድሜያቸው ለጋብቻ ያልደረሰ በመሆኑ ጋብቻቸው እንዲቋረጥ መደረጉን ገልጸዋል፡፡
ጋብቻ የተቋረጠባቸው ጥንዶች በድብቅ ጋብቻ እንዳይፈጽሙ ለማድረግ ከቀበሌ የፀጥታ አካላት እና የጎጂ ልማዳዊ ድርጊት አስወጋጅ ኮሚቴ ጋር በመተባበር ክትትል እየተደረገ መሆኑን አስረድተዋል፡፡
ከትምህርት ቤቶች እና ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ መሰረት ያለ እድሜ ጋብቻ እንዳይፈጸም መደረጉን የጠቀሱት የመምሪያ ሃላፊዋ፤ በ13 ወላጆች ላይ ህጋዊ እርምጃ የተወሰደ ሲሆን ቀሪዎቹ ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ መሆኑን ጠቁመዋል።
ጥምረቱ ያለ እድሜ ጋብቻን ጨምሮ በሌሎች ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ለህብረተሰቡ ግንዛቤ ከመስጠት ባለፈ የክትትልና ቁጥጥር ስራ እንደሚሰራ ተናግረዋል።
በሴቶችና ህፃናት ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን ለመከላከል ጠንካራ ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ እንደሚያስፈልግ የሚገልጹት የጥምረቱ ሰብሳቢ ሲስተር ክሽን ወልዴ በበኩላቸው ያለእድሜ ጋብቻን በማቋረጥ ረገድ ውጤታማ ስራ መሰራቱን ተናግረዋል።
በቀጣይም ሌሎች ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን በመከታተል ማስቆም እንደሚገባ አስረድተዋል።
በዞኑ መተማ ወረዳ ትምህርት ጽህፈት ቤት የስርዓተ ትምህርት ባለሙያ አቶ ሙቀት እሸቴ በዚህ ዓመት በወረዳው 45 የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ያለእድሜ ጋብቻ ሊፈፀምባቸው ሲል በደረሰ መረጃ መሰረት ክትትል ተደርጎ የ43ቱ እንዲቋረጥ መደረጉን ገልጸዋል።
የጎጂ ልማዳዊ ድርጊቱ ሰለባ የሚሆኑት የ1ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች መሆናቸውን ጠቅሰው፤ ከትምህርት ቤቶች ጋር በመተባበር ክትትል ማድረግ እንደሚገባ ጠቁመዋል።
የእድሜ አቻዋ ያልሆነና የማታውቀው ሰው እንድታገባ በቤተሰብ ተገዳ የነበረችው በመተማ ወረዳ መቃ 1ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ እመቤት አስማረ፤ በትምህርት ቤቷ እና በጓደኛዋ ድጋፍ ያለ ዕድሜዋ ከመዳር መዳኗን ገልጻለች።
“እኔ ተምሬ ራሴን፣ ቤተሰቤንና ሀገሬን የመጥቀም ህልም አለኝ” ያለችው ተማሪዋ ጋብቻው እንዲቋረጥ ተደርጎ ትምህርቷን መቀጠሏ እንዳስደሰታት ተናግራለች።