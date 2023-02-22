በቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት በጎንደር ከተማ በ100 ሚሊዮን ብር ወጪ የተገነባ የዳቦ ፋብሪካ ተመረቀ

ጎንደር (ኢዜአ) የካቲት 15/2015 በቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት በጎንደር ከተማ በ100 ሚሊዮን ብር ወጪ የተገነባው የዳቦና የዱቄት ፋብሪካ ዛሬ ተመርቆ ስራ ጀመረ፡፡
ፋብሪካውን መርቀው የከፈቱት ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ አቶ አገኘሁ ተሻገር እና የአማራ ክልል ርእሰ-መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ናቸው፡፡
ፋብሪካው በቀን 400ሺህ ዳቦ የማምረት አቅም ያለው ሲሆን ለጎንደር ከተማና አካባቢው ነዋሪዎች በተመጣጣኝ ዋጋ ዳቦ ማቅረብ የሚያስችል ነው፡፡
ፋብሪካው 160 ለሚሆኑ ወገኖች ቋሚና ጊዚያዊ የስራ እድል የፈጠረ መሆኑን የከተማው ምክትል ከንቲባ አቶ ባዩህ አቡሃይ ተናግረዋል፡፡
ፋብሪካው በዘመናዊ የዳቦ ማምረቻ ማሽኖች የተደራጀ ከመሆኑም በላይ የዳቦ ማመላለሻ ተሽከርካሪ የተመደበለት መሆኑንም ገልጸዋል፡፡
በከተማው አማካኝ ቦታዎች በተቋቋሙ የዳቦ መሸጫ ሱቆች አማካኝነት የዳቦ ስርጭት በየእለቱ ለከተማው ነዋሪዎች ተደራሽ እንደሚደረግም ተናግረዋል፡፡
ለፋብሪካው ግንባታ የከተማ አስተዳደሩ 11 ሺ500 ካሬ ሜትር ቦታ በነጻ የሰጠ ሲሆን ግንባታውም በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ በማጠናቀቅ ለአገልግሎት ማብቃት መቻሉም ተገልጿል፡፡
በምረቃ ስነ-ስርአቱ ላይ ሚኒስትሮች የአማራ ክልልና የከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ አመራሮችን ጨምሮ ጥሪ የተደረገላቸው የከተማው ነዋሪዎች ተገኝተዋል፡፡