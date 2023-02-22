የህዝብ ጥያቄዎችን ለመመለስ አስፈጻሚ አካላት ጠንክረው መስራት አለባቸው– የጋምቤላ ክልል ምክትል አፈ-ጉባኤ ትሁት ሐዋሪያት

ጋምቤላ (ኢዜአ) የካቲት 15/2015 በጋምቤላ ክልል በህዝብ የሚነሱ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን ለመመለስ በየደረጃው የሚገኙ አስፈፃሚ አካላት ከመቼውም ጊዜ በተሻለ መልኩ ጠንክረው መስራት እንዳለባቸው ምክትል አፈ-ጉባኤ ወይዘሮ ትሁት ሐዋሪያት አሳሰቡ።
የክልሉ ምክር ቤት 6ኛ የምርጫ ጊዜ 2ኛ የስራ ዘመን 3ኛ መደበኛ ጉባኤ ዛሬ በጋምቤላ ከተማ ተጀምሯል።
ወይዘሮ ትሁት ጉባኤውን ሲከፍቱ፤ የክልሉን ሰላም አስጠብቆ በማስቀጠል የህዝቡን ማህበራዊና ኢኮኖሚዊ ፍላጎት ለማረጋገጥ አመራሩ ጠንክሮ ሊሰራ እንደሚገባ ተናገረዋል።
በበጀት ዓመቱ በተለይም ትኩረት የሚሹ ቁልፍ የልማትና የመልካም አስተዳደር እቅዶችን ውጤታማ በማድረግ የህዝቡን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ አመራሩ በቁርጠኝነት ሊሰራ እንደሚገባ አሳስበዋል።
ምክር ቤቱ በበጀት ዓመቱ የታለሙ የልማትና የመልካም አስተዳድር እቅዶችን በተያዘው የጊዜ ሰሌዳ መፈጸማቸውን ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ ረገድ በትኩረት መስራቱንና በዘርፉም ተጨባጭ ውጤት ማስመዝገቡን ተናግረዋል።
ምክር ቤቱ የወቅቱን ነባራዊ ሁኔታ ባገናዘበ መልኩ አዳዲስ አዋጆችን ከማውጣት ባለፈ የወጡ ህጎችን በአግባቡ ስራ ላይ መዋላቸውን ጭምር እየተከታተለ የእርምት እርምጃዎችን የወሰደ መሆኑን ምክትል አፈ-ጉባኤዋ ገልጸዋል።
ጉባኤው ከዛሬ ጀምሮ በሚኖረው የሶስት ቀናት ቆይታ ያለፈውን ግማሽ በጀት ዓመት የልማትና የመልካም አስተዳደር፣ የጠቅላይ ፍርድ ቤትና የዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት የእቅድ ክንውን ሪፖርቶችን አዳምጦ መርምሮ እንሚያጸድቅ ይጠበቃል።
በተጨማሪም የቀጣይ ግማሽ በጀት ዓመት በተከለሰ የልማትና የመልካም አስተዳደር እቅድ፣ በተለያዩ ረቂቅ አዋጆችና ሌሎች ጉዳዮች ላይ ውይይት በማድረግ ውሳኔዎች እንደሚያሳልፍ ከወጣው የድርጊት መረሃ-ግብር ለማወቅ ተችሏል።
በጉባኤው ላይ የጉባኤ አባላትን ጨምሮ ከ350 በላይ የክልል፣ የዞን፣ የወረዳ አመራር አካላት፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የወጣትና የሴቶች አደረጃጀቶች በመሳተፍ ላይ ናቸው ።