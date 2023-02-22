የካቲት 15 ቀን 2015 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ እየተስተዋለ ያለውን የሥራ አጥነት ችግር ለመፍታት የሚያስችል ጥናት ሊካሄድ ነው።
የጥናት ሥራውን የሚያከናውነው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጥናቱን ለማካሄድ የሚያስችል የመግባቢያ ውል ስምምነት ተፈራርመዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባና የሥራ፣ ኢንተርፕራይዝና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊ ጃንጥራር ዓባይ እና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና የውል ስምምነቱን ተፈራርመዋል።
ስምምነቱ በተፈረመበት ወቅት አቶ ጃንጥራር እንደገለጹት በሚደረገው ጥናት ለረዥም ጊዜ አገልግሎት ሊሰጥ የሚችል ፍኖተ-ካርታ የሚዘጋጅበትና ስትራቴጂ የሚነደፍበት ይሆናል።
የሥራ አጥነት ችግርን ከማቃለል ባለፈ የኑሮ ውድነትና ተያያዥ ችግሮችን ለመፍታት መልካም ዕድል የሚፈጥር ይሆናልም ነው ያሉት።
የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና በበኩላቸው፤ የአዲስ አበባ ነዋሪዎችን የሥራ አጥነትና ተያያዥ ችግሮችን መንስኤ በመረዳት መፍትሔ ለመሻት ጥናቱ ወሳኝ መሆኑን ገልጸዋል።
በመሆኑም ዩኒቨርሲቲው እንዲህ ዓይነት የማኅበረሰብ ችግርን ሊፈቱ የሚችሉ ጥናቶችን የማድረግ ዕድል በማግኘቱ ደስተኞች ነን ብለዋል።
ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በተደረገው ስምምነት መሰረትም ዩኒቨርሲቲው ጥናቱን በጥቂት ወራቶች አጠናቆ ያቀርባል ብለዋል።