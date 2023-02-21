በእስራኤል ነፃ የልብ ቀዶ ሕክምና ለሚደረግላቸው ዘጠኝ ህፃናት ሽኝት ተደረገ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 14 ቀን 2015 በእስራኤል ነፃ የልብ ቀዶ ሕክምና እንዲደረግላቸው ዘጠኝ ኢትዮጵያዊያን ህፃናት ሽኝት ተደረገላቸው።
በእስራኤል ሕክምና የሚደረግላቸው ህፃናት በኢትዮጵያ የልብ ሕሙማን ማዕከል ሕክምና ለማግኘት ሲጠባበቁ ከነበሩ ህፃናት መካከል ናቸው።
በመሆኑም የእስራኤል መንግሥት የዘጠኝ ህፃናትን የሕክምና ወጪና ወደ ሥፍራው አብረዋቸው የሚጓዙትን የወላጅ እናቶቻቸውን ሙሉ ወጪያቸውን በመሸፈን ህፃናቱ የሚታከሙ ይሆናል።
በኢትዮጵያ የእስራኤል አምባሳደር አለልኝ አድማሱ፤ ለሕክምና ወደ አገራቸው ለሚጓዙትን ህፃናት በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በመገኘት አሸኛኘት አድርገዋል።
የልብ ሕክምና ዕድሉን ልጆቻቸው ካገኙላቸው እናቶች መካከል ወይዘሮ ቅድስት ተስፋዬ፤ ልጃቸው በማዕከሉ ሕክምና ለማግኘት በመጠባበቅ ላይ እንደነበር ገልጸዋል።
ሆኖም የእስራኤል መንግሥት ከጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ጋር በመተባበር ልጃቸው በእስራኤል አገር ሕክምና እንዲያገኝ ስለተመቻቸላቸው በእጅጉ መደሰታቸውን ተናግረዋል።
ሌላኛዋ እናት ወይዘሮ ሶፊያ አሊ፤ አሁን ላይ የሦስት ዓመት ዕድሜ ያለው ልጃቸው ከተወለደ ከስድስት ወሩ ጀምሮ የልብ ሕመም አጋጥሞት ሕክምና በመጠባበቅ ላይ እንደነበር ጠቅሰው፤ አሁን ላይ በመሳካቱ መደሰታቸውን ገልጸዋል።
በኢትዮጵያ የልብ ሕሙማን ህፃናት መርጃ ማዕከል በነርስነት ሙያ የሚያገለግሉት አክሊለ በቀለ፤ የስድስት ወር ህፃን እያሉ የልብ ሕመም አጋጥሟቸው እንደነበር አስታውሰዋል።
ከ22 ዓመት በፊት በእስራኤል አገር ነፃ ሕክምና አግኝተው በተደረገላቸው ሕክምና መዳናቸውን ይናገራሉ።
በአሁኑ ወቅት በማዕከሉ ከ8 ሺህ ያላነሱ ህፃናት የልብ ሕክምና አገልግሎቱን ለማግኘት ለዓመታት የተጠባበቁ መሆኑን ጠቅሰው፤ ለዘጠኝ ህፃናት የእስራኤል መንግሥት ለሰጠው ነፃ ሕክምና አመስግነዋል።
በቀጣይም ሌሎች ህፃናት ተመሳሳይ ሕክምና እና እገዛ የሚሹ መሆኑን ጠቅሰው፤ ኢትዮጵያውያን ማዕከሉን በመጎብኘትና የሚችሉትን ድጋፍ በማድረግ እንዲተባበሩ ጠይቀዋል።
በኢትዮጵያ የእስራኤል አምባሳደር አለልኝ አድማሱ፤ እስራኤል ለልብ ሕሙማን ህፃናት የሰጠችው ነፃ የሕክምና አገልግሎት በመላው ዓለም ለሚገኙ ህፃናት የሚሰጥ መርሃ-ግብር አካል መሆኑን ገልጸዋል።
በመሆኑም የእስራኤል መንግሥት በቀጣይም ለልብ ህሙማን የሚያደርገውን ድጋፍ ይቀጥላል ብለዋል።
በኢትዮጵያ የልብ ሕክምና አገልግሎትን ለማጠናከር እስራኤል የሙያ ሥልጠና እና የቴክኒክ ድጋፍም ለማድረግ ዝግጁ መሆኗን ገልጸዋል።