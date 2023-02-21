አዲስ አበባ የካቲት 14/2015/ኢዜአ/ በ2015 በጀት ዓመት ባለፉት ሰባት ወራት 258 ነጥብ 93 ቢሊዮን ብር ገቢ መሰብሰቡን የገቢዎች ሚኒስቴር አስታወቀ።
በገቢዎች ሚኒስቴር የመካከለኛ ግብር ከፋዮች ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ለህግ ተገዥ የሆኑና ግብራቸውን በወቅቱ ለሚከፍሉ ግብር ከፋዮች እውቅና ሰጥቷል።
በገቢዎች ሚኒስቴር የታክስ ኦፕሬሽን ዘርፍ ሚኒስትር ደኤታ ወይዘሮ መሰረት መስቀሌ በዚሁ ጊዜ እንዳሉት፤ ግብር ከፋዩ ቀላል በሆነ መንገድ ክፍያውን እንዲፈጽም የቴክኖሎጂ አሰራር እየተዘረጋ ነው።
አገልግሎት አሰጣጥን የሚያቀላጥፉ መመሪያዎች እየተተገበሩ መሆኑን ተከትሎም የሚሰበሰበው ግብር እየጨመረ መምጣቱን ተናግረዋል።
በ2015 በጀት ዓመት ባለፉት ሰባት ወራት 262 ነጥብ 1 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቅዶ 258 ነጥብ 93 ቢሊዮን ብር መሰብሰቡን ነው ያነሱት።
ይህም ከባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ62 ነጥብ 13 ቢሊዮን ብር ወይም የ31 ነጥብ 8 በመቶ ብልጫ እንዳለው በመጠቆም።
ለገቢው መጨመር በሚኒቴሩ በኩል ከተሰሩ ሥራዎች ባለፈ በታማኝነት ግብር የሚከፍሉ ዜጎች ሚና ትልቅ መሆኑን አስታውሰው ይሄው ተሳትፎ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ነው ጥሪ ያቀረቡት።
በገቢዎች ሚኒስቴር የመካከለኛ ግብር ከፋዮች ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ሥራ አስኪያጅ አቶ ያሬድ ፈቃደ በበኩላቸው፤ ለ132 ግብር ከፋዮች እውቅና መሰጠቱን ተናግረዋል።
ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ ባለፉት ሰባት ወራት 19 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ አቅዶ 19 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር መሰብሰቡንም ገልጸዋል።
ከእቅድ በላይ ለተመዘገበው ስኬትም ግብር ከፋዮች በተነሳሽነት እንዲከፍሉ የሚያበረታታ አሰራር በመዘርጋቱና የግንዛቤ ስራዎች መጠናከር ሚናቸው የጎላ መሆኑን አስረድተዋል።
እውቅና የተሰጣቸው ግብር ከፋዮች ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት የተሰጠን እውቅና የበለጠ በኃላፊነት እንድንሰራ ያግዛል ብለዋል።