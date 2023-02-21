ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ከህብረቱ የመሪዎች ጉባኤ ጎን ለጎን ከሀገራት መሪዎች ጋር ያደረጉት የዲፕሎማሲ ውይይት ስኬታማ ነበር- አምባሳደር ታዬ አፅቀስላሴ

አዲስ አበባ የካቲት 14/2015/ኢዜአ/ በ36ኛው የአፍሪካ መሪዎች ጉባዔ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ከ20 ሀገራት መሪዎችና ዓለም አቀፍ ድርጅት ኃላፊዎች ጋር ስኬታማ የዲፕሎማሲ ውይይት ማድረጋቸውን የጠቅላይ ሚኒስትሩ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ አማካሪ አምባሳደር ታዬ አፅቀሥላሴ ገለፁ፡፡
የአፍሪካ ሕብረት 42ኛ የስራ አስፈፃሚዎች ምክር ቤት ስብሰባ እና በ36ኛው የመሪዎች መደበኛ ጉባኤ በስኬት መጠናቀቁን አስመልክቶ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ አማካሪ አምባሳደር ታዬ አፅቀሥላሴ፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ እና የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል መከላከል ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል መላኩ ፋንታ በጋራ መግለጫ ሰጥተዋል።
በ36ኛው የአፍሪካ መሪዎች ጉባዔ ዋዜማ የጊኒ ቢሳው ፕሬዚዳንት ጉብኝት ዋና ዓላማ የሁለትዮሽ ግንኙነት ማጎለበትና ቀጣይ ግንኙነት ማሳለጥ፣ መተባበርና መደጋገፍን መሰረት ያደረጉ ስራዎችን መከወን ያደረገ ነበር።
ኢትዮጵያ በተለያዩ ዘርፎች ያሏትን የዳበረ ልምድ ያካፈለች ሲሆን የሳይንስ ሙዚየምን ጨምሮ ዘመኑን የዋጁ ለተቋማት መሰረት የጣሉ ስራዎችን ለፕሬዝዳንቱ ማስጎብኘት መቻሉ ተጠቅሷል።
የጊኒ ቢሳው ፕሬዚዳንትም የኢትዮጵያን አሁናዊ ጉዞና እምርታ አድንቀው ፤የጠበቁት በጦርነቱ ምክንያት በርካታ ችግሮችን ቢሆንም ተቋማቱን ከጎበኙ በኋላ ግን የቴክኖሎጂ አጠቃቀም በተመለከተ ከፍተኛ አድናቆት የቸሩበት እንደነበር ተጠቅሷል።
መሪዎቹ ያቀረቡት መክፈቻ ንግግር አዳዲስ ሀሳቦችና ለአፍሪካ የሚበጁ ብቻ ሳይሆን ያለፉ 60 ዓመታት የአፍሪካ የጋራ ትብብር ለማረጋጥ አባቶች ድርጅቱን ያቋቋሙበትን ምኞትና ራዕይ አድንቀዋል።
በሌላ በኩል ኢትዮጵያ ባለፉት 2 ዓመታት ያጋጠሟትን ችግሮች በኢትዮጵያዊ ጥበብና አርቆ አሳቢነት በኢትዮጵያ መፍትሔ መሻገር እንደሚቻል የቀዳማዊ ኃይለስላሴን ንግግር በማውሳት አንስተዋል።
አፍሪካ ችግሯን በራሷ መፍታት እንደምትችል ጠቅሰው፤ ይህም በግጭት ብቻ ሳይሆን አፍሪካን የሚፈታተኑ የአየር ንብረት ለውጥን ጨምሮ የሚያጋጥሙ ተግዳሮቶችን እንደአፍሪካ መፍታት እንደሚቻል የአረንጓዴ አሻራን ለአብነት ጠቅሰው ማብራራታቸውን አምባሳደር ታዬ አስረድተዋል።
በዚህ ረገድ የኢትዮጵያ አስተዋጽ ትልቅ እንደሆነ መጥቀሳቸውንና በምግብ ራስን መቻል አቅም ርዕይ እያሳካች መሆኑና የአፍሪካ ችግር በአፍሪካ መፍታት አካል ሆኖ በተግባር መተርጎም እንዳለበት መጥቀሳቸው አስታውሰዋል።
አፍሪካ በፀጥታው ምክር ቤት ቋሚ አባል ባለመሆኗ 60 በመቶ የአፍሪካ ጉዳይ እየታየ ድምፅ አለመኖሯ የመብትና የፍትህ ጥያቄዋ አልተመለሰም፣ ይህ እንዲታሰብም እንዲሁም የቡድን 7 እና የቡድንም 20 አባል እንድትሆን መጠየቋን አውስተዋል።
የዓለም አቀፍ ሚዲያ የተንሸዋረረ አተያይ የራሷን ሚዲያ ተቋም አቋቁማ የጎደፈ ገፅታዋን መመለስ እንዳለበት መናገራቸውን ጠቅሰዋል።
ሌሎች የመልዕክታቸውም ዋና ዓላማም የፓን አፍሪካ ራዕይና ስሜት ያለበት፤ የትብብርና የአንድነት ድምፅ እንዲሆኑ ገልፀዋል።
20 የአፍሪካ አገራት መሪዎች እና አንቶኒዮ ጉተሬዝን ጨምሮ ዓለምን አቀፍ ድርጅት ኃላፊዎች ማነጋገራቸውንም ተናግረዋል።
የሰሜኑ ጦርነት የተፈታበት መንገድ የተፈጠረውን የሰላም ቱርፋት የማሳለጥ፣ የመልሶ ግንባታ ማጠናከር ላይ ያጠነጠነ ውይይቶች ማድረጋቸውንም ገልፀዋል።
የኢትዮ የአረንጓዴ አሻራና የቴክኖሎጂ ሽግግር እንዲሁም የአካባቢው የሰላምና ፀጥታ ጉዳዮች እና የሰላም ችግሮቹ በጋራ የመፍታት ጉዳይ የሀሳብ ውይይት መደረጉን ገልፀዋል ነው ያሉት።