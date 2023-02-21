በአምቦ ከተማ ከ219 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት የልማት ፕሮጀክቶች ግንባታ እየተካሄደ ነው

አምቦ (ኢዜአ) የካቲት 14/2015 የአምቦ ከተማን እድገት ለማፋጠን የሚያግዙና ከ219 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት የተመደበለት 31 የልማት ፕሮጀክቶች ግንባታ እየተካሄደ መሆኑን የአምቦ ከተማ አስተዳደር ገለጸ፡፡
የአምቦ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ ተስፋዬ ደገፋ ለኢዜአ እንደገለጹት ከመሰረተ ልማቶቹ መካከል አራት የኢፈ ቦሩ ትምህርት ቤቶች ግንባታ፣ 1 ነጥብ 42 ኪሎ ሜትር የመንገድ ድንጋይ ንጣፍ እና 3 ነጥብ 22 ኪሎ ሜትር የመንገድ ዳር መብራት ይገኙበታል።
በተጨማሪም 4 ነጥብ 9 ኪሎ ሜትር የውስጥ ለውስጥ የመብራት ዝርጋታ፣ 2 ኪሎ ሜትር የውሃ መስመር ዝርጋታ፣ የጠጠር መንገድ፣ ድልድዮችና ሌሎችም እንደሚገኙበት ገልፀዋል።
እንዲሁም የጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታና ባለ አምስት ፎቅ የከተማው አስተዳደር ጽህፈት ቤት ግንባታዎች ሲሆን እነዚህን ግንባታዎች እስከ በጀት ዓመቱ ማብቂያ ድረስ ለማጠናቀቅ እየተፋጠነ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በመካሄድ ላይ ካሉት ፕሮጀክቶች መካከል አምስት ፕሮጀክቶች የውስጥ ለውስጥ መብራት ዝርጋታ፣ የውሃ መስመር ዝርጋታዎች እና የፍሳሽ ማስወገጃ ቦይ መጠናቀቃቸውን አቶ ተስፋዬ ጠቁመዋል፡፡
የግንባታ ስራቸው በዚህ አመት የተጀመሩትና በመካሄድ ላይ ያሉ ፕሮጀክቶች የግንባታ ስራቸው ከ31 እስከ 85 በመቶ መድረሳቸውን አክለዋል፡፡
ግንባታዎቹ የህዝቡን የልማት ጥያቄዎችን ከመመለስ አኳያ ጉልህ ድርሻ እንዳላቸው ተናግረዋል፡፡
የልማት ፕሮጀክቶቹ በዚህ አመት መጨረሻ ላይ ሙሉ በሙሉ ተጠናቀው አገልግሎት መስጠት ሲጀምሩ ከ100 ሺህ በላይ ለሚሆኑ የአምቦ ከተማ ነዋሪዎች አገልግሎት እንደሚሰጡም ጠቁመዋል፡፡
የግንባታዎቹ ወጪ የሚሸፈነው ከከተማው አስተዳደር፣ ከህብረተሰብ ትብብር እና ከበጎ ፍቃድ አገልግሎት ሰጪዎች እንደሆነም አስረድተዋል፡፡
ከዚህም ሌላ የአምቦ ጉደር 19 ነጥብ 5 ኪሎ ሜትር የአስፋልት መንገድ ስራ የግንባታ ስራው 31 ከመቶ መድረሱን ገልጸው፤ የግንባታ ማስፈጸሚያው አንድ ቢሊየን ብር በጀት በፌዴራል መንግስት እንደሚሸፈን አስረድተዋል፡፡
የአምቦ ከተማ ነዋሪ አቶ ፋንታሁን እውነቱ በሰጡት አስተያየት ካለፉት ሁለት አመታት ወዲህ ከተማዋ ሰላማዊና ፈጣን የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የሚታይባት ሆናለች ብለዋል።
በከተማዋ እየተከናወኑ ያሉት መሰረተ ልማቶች የህዝቡን የልማት ጥያቄ ከመመለስ ባለፈም ለወጣቶች የስራ እድል ፈጥሮላቸዋል ብለዋል፡፡
ግንባታዎቹ የሕዝብን የልማት ጥያቄ ምላሽ መስጠትን ታሳቢ ያደረጉ ናቸው ያሉት ደግሞ አቶ አበራ ፈይሳ ናቸው።
ለዚህ ሰላማቸውን ከመጠበቅ በተጨማሪ ልማቱ እንዲፋጠን በጉልበታቸውና በእውቀታቸው የበኩላቸውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል፡፡