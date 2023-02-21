በትምህርት ጥራት ያጋጠመውን ችግር ለመሻገር ባለድርሻ አካላት ርብርብ እንዲያደርጉ ተጠየቀ

ጎንደር፤ የካቲት 14/2015(ኢዜአ)እንደ ሀገር በትምህርት ጥራት ላይ የገጠመውን ችግር ለመሻገር ከወላጆች ጀምሮ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ርብርብ እንዲያደርጉ ተጠየቀ።
በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የማህብረሰብ ትምህርት ቤት ዘንድሮ የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ወስደው ከፍተኛ ውጤት ላመጡ ተማሪዎች እውቅናና የስኬት ተሞክሮ ለውውጥ መርሐግብር ተካሄዷል፡፡
በመረሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ፈንታ ማንደፍሮ፤ በትምህርት ጥራት ላይ ያጋጠመውን ችግር ለመወጣት ወላጆች፣ የትምህርት ተቋማትና አመራሮች ጨምሮ መላው ማህበረሰብ ሃላፊነት እንዳለባቸው ተናግረዋል፡፡
ዘንድሮ የተሰጠው የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ውጤት የሀገሪቱ የትምህርት ስርዓት በምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ያመላከተ አስረጂ መሆኑን ጠቅሰው “የትምህርት ጥራት ውድቀቱ የተማሪዎቻችን ብቻ ሳይሆን የሁላችንም መሆኑን በመገንዘብ በቀጣይ የተቀናጀ ሀገራዊ ርብብር ለማድረግ መዘጋጀት አለብን” ብለዋል፡፡
የጎንደር ዩኒቨርሲቲ የማህብረሰብ ትምህርት ቤት ባለፈው የ12ኛ ክፍል ፈተና ሁሉንም ተፈታኞች በማሳለፍ በሀገር አቀፍ ደረጃ ያስመዘገበው ውጤት አኩሪ ከመሆኑም በላይ ለሌሎችም ሞዴል እንደሆነ ሚኒስትር ዴኤታው ጠቅሰዋል፡፡
”ትምህርት የቤተሰብን፣ የማህብረሰብን፣ የመምህራንና የተማሪዎችን የጋራ ጥረት የሚጠይቅ ቁልፍ አጀንዳ ነው” ያሉት የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር አስራት አፀደወይን ናቸው ፡፡
ዩኒቨርሲቲው የማህብረሰብ ትምህርት ቤትን በማቋቋም ለትምህርት ጥራት መረጋገጥ በሰጠው ልዩ ትኩረት ላለፉት ሰባት ዓመታት ያስፈተናቸው የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ሁሉም ውጤታማ ሆነው ወደ ከፍተኛ ትምህርት መግባት እንደቻሉ ተናግረዋል፡፡
“በቁልቁለት ጉዞ ላይ የሚገኘውን የሀገራችን የትምህርት ጥራት ችግር ለማስተካከል ትምህርት ሚኒስቴር የወሰዳቸው አዎንታዊ እርምጃዎች ተጠናክረው መቀጠል አለባቸው” ሲሉ ጠቁመው፤ ዩኒቨርሲቲውም ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን አስታውቀዋል፡፡
በዩኒቨርሲቲው የማህብረሰብ ትምህርት ቤት 625 ውጤት በማምጣት ከትምህርት ቤቱ አንደኛ የወጣችው ተማሪ ቤዛዊት ትንሳኤ በበኩሏ የውጤቴ ሚስጥር ለትምህርቴ ልዩ ትኩረት በመስጠቴ ነው፤ የመምህራንና የወላጆቼ ድጋፍ ትልቅ ቦታ ይይዛል ብላለች።
በዩኒቨርሲቲ ቆይታዋም በርትታ በመሰራት የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ ከወዲሁ መዘጋጀቷን ገልጻለች፡፡
የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ማህብረሰብ ትምህርት ቤት በሀገሪቱ ተማሪዎቻቸውን ሙሉ በሙሉ ካሳለፉ ሰባት ትምህርት ቤቶች መካከል አንዱ እንደሆነ ተመልክቷል፡፡