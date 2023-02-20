የአገር በቀል የቴክኖሎጂ ፈጠራ ስራዎች የኢኮኖሚ እድገቱን እንዲያግዙ ባለድርሻ ተቋማት በትብብር ሊሰሩ ይገባል

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 13/2015 የአገር በቀል የቴክኖሎጂ ፈጠራ ስራዎች የኢኮኖሚ እድገቱን እንዲያግዙ ባለድርሻ ተቋማት በትብብር ሊሰሩ እንደሚገባ ተጠቆመ፡፡
የስራና ክህሎት ሚኒስቴር እና የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር “በስታርት አፕ ኢኮ ሲስተም” ስር ከሚሳተፉ ስራ ፈጣሪዎችና ባለድርሻ አካላት ጋር የምክክር መድረክ አካሂደዋል፡፡
ከምክክር መድረኩ ጎን ለጎንም በተለያዩ ወጣቶች የበለጸጉ ልዩ ልዩ የዲጅታል ፈጠራ ውጤቶች ኤግዚቢሽን ተካሂዷል፡፡
የስራ እና ክህሎት ሚኒስትር ዴዔታው ንጉሱ ጥላሁን በዚሁ ወቅት እንዳሉት፤ እንደ አገር የህብረተሰቡን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎችን የሚያግዙ የፈጠራ ስራዎች እያደጉ መጥተዋል፡፡
እነዚህን የፈጠራ ስራዎች ወደ ተግባር ተለውጠው ውጤት እንዲያመጡ ሁሉም ባለ ድርሻ አካላት የበኩላቸውን መወጣት እንዳለባቸውም ጠቁመዋል፡፡
ሚኒስቴሩ ለአገር ኢኮኖሚ አስተዋጽኦ የሚያድርጉ ድጅታል የፈጠራ ስራዎችን ለመደገፍ ከባለ ድርሻ አካላት ጋር በመሆን የተለያዩ ተግባራትን እየተከናወነ እንደሚገኝ አመላክተዋል፡፡
ከዚህ ቀደም አንድ ሺህ የሚሆኑ ሃሳቦች ለውድድር ቀርበው በተለይ ለግብርናው ዘርፍ አቅም የሚሆኑ 300 የፈጠራ ስራዎች አሸንፈው መነሻ ካፒታል እንዲያገኙ ማድረግ መቻሉን ለአብነት አንስተዋል፡፡
እነዚህ ወጣቶች በአሁኑ ሰዓት ከራሳቸው አልፈው ለሌሎች ዜጎች የስራ እድል ምንጭ መሆን መቻላቸውን ነው የጠቆሙት፡፡
አገር በቀል የቴክኖሎጂ ፈጠራ ውጤቶች ለአገር ኢኮኖሚ እድገት ወሳኝ ሚና እንዳላቸው የተናገሩት ደግሞ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴዔታ ዶክተር ባይሳ በዳዳ ነው፡፡
ከዚህ አኳያ ሚኒስቴሩ የአገር በቀል የፈጠራ ስራዎችን የሚያበረታቱ ልዩ ልዩ የህግ ማዕቀፎች እያዘጋጀ መሆኑን አመላክተዋል፡፡
ምርትና ምርታማነትን የሚጨምሩ እንዲሁም የሰው ህይዎት አኗኗርን የሚያቃልሉ የፈጠራ ስራዎች ከመቸውም ጊዜ በበለጠ ትኩረት እንደተሰጣቸውም አንስተዋል፡፡
በቅርቡ የፈጠራ ባለቤቶች የፈጠራ ስራቸው ይበልጥ ተደራሽ እንዲሆን ከልማት ባንክ ጋር የአራት ቢሊዮን ብር የብድር ስምምነት መደረጉ ይታወሳል፡፡