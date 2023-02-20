በአማራና ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች የሴቶችን ጤና ለማሻሻል ያለመ የ1 ነጥብ 1 ሚሊዮን ዶላር ፕሮጀክት ይፋ ሆነ

እንጅባራ (ኢዜአ) የካቲት 13/2015 በአማራና ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች በሚገኙ 8 ወረዳዎች የሴቶችን ጤና ለማሻሻል ያለመ የ1 ነጥብ 1 ሚሊዮን ዶላር ፕሮጀክት ይፋ ሆነ።
ፕሮጀክቱ በዛሬው ዕለት በእንጅባራ ከተማ ይፋ የተደረገ ሲሆን በጃፓን መንግስት የገንዘብ ድጋፍ በተባበሩት መንግስታት የስነ-ህዝብ ፈንድ አማካኝነት እንደሚተገብር ተመልክቷል።
የጤና ሚኒስቴር ተወካይ አቶ ታከለ የሽዋስ በፕሮጀክቱ ማስጀመሪያ ስነ-ስርአት ላይ ባደረጉት ንግግር ፕሮጀክቱ በሁለቱ ክልሎች 8 ወረዳዎች ላይ ይተገበራል።
ፕሮጀክቱ የጤና ባለሙያዎችንና የሴቶች አቅም በመገንባት፣ የስነ-ተዋልዶ ግብዓት አቅርቦትን ለማሻሻልና የስነ-ተዋልዶ አገልግሎትን ተደራሽ ለማድረግ የሚያስችል መሆኑን ገልፀው ከ160 ሺህ በላይ ሰዎች በፕሮጀክቱ ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ተናግረዋል።
በኢትዮጵያ የጃፓን አምባሳደር ኢቶ ታካኮ በበኩላቸው የጃፓን መንግስት ለፕሮጀክቱ ማስፈፀሚያ የሚውል 1 ነጥብ 1 ሚሊዮን ዶላር በጀት መመደቡን ገልፀዋል።
በፕሮጀክቱ አምስት ሆስፒታሎችን ጨምሮ 15 የጤና ተቋማትን በህክምና ቁሳቁስ የማሟላት፣ የስነ-ተዋልዶ ጤና አገልግሎት የሚሰጡ ባለሙያዎችን ማሰልጠንና ሌሎች ተያያዥ ስራዎች እንደሚከናወኑ ጠቁመዋል።
በተባበሩት መንግስታት የስነ-ህዝብ ፈንድ ተወካይ ሱዛን ማንዶንግ በበኩላቸው ፕሮጀክቱን በአግባቡ በመፈፀም የሴቶችና ህፃናትን ህይወት ለማሻሻል፣ የሴቶችን ስነ-ልቦና በመገንባትና የስነ-ተዋልዶ ጤናን ተደራሽ በማድረግ ላይ ያተኩራል ብለዋል።
የአዊ ብሄረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ አቶ እንግዳ ዳኘው የፕሮጀክቱ መምጣት በዞኑ የሚገኙ ሴቶችና ህፃናትን በህክምናና ሌሎች አገልሎቶች ተጠቃሚ የሚያደርግ በመሆኑ ለአተገባበሩ አስፈላጊውን ትብብር እንደሚደረግ ገልጸዋል።