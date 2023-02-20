የተመድ የልማት ፕሮግራም በኢትዮጵያ የተጀመረውን የሰላም ግንባታ እና የመልሶ ማቋቋም ስራ እንደሚደግፍ ገለጸ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 13/2015 የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የልማት ፕሮግራም(ዩኤንዲፒ) በኢትዮጵያ ለተጀመረው የሰላም ግንባታ እና የመልሶ ማቋቋም ስራ ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታወቀ።
የሰላም ሚኒስትር አቶ ብናልፍ አንዷለም የዩኤንዲፒ የአፍሪካ ዳይሬክተር አሁና ኢዚያኮንዋን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል።
ውይይታቸው የሰላም ስምምነቱን አፈጻጸም፣ በሰላም ግንባታ ሂደት ስራዎች ላይ ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር እና በቅርቡ የተቋቋመው ብሔራዊ የተሃድሶ ኮሚሽን ስራ ውጤታማ እንዲሆን ለማድረግ በትብበር መስራት በሚቻልባቸው ሁኔታዎች ላይ ያተኮረ መሆኑ ተገልጿል።
የዩኤንዲፒ የአፍሪካ ዳይሬክተር አሁና ኢዚያኮንዋ ተቋሙ በሰላም ግንባታ ሂደት ስራዎች እና ብሔራዊ የተሃድሶ ኮሚሽን ለሚያከናውናቸው ተግባራት ከመንግስት ጋር በትብብር እንደሚሰራ አመልክተዋል።
የሰላም ሚኒስትር አቶ ብናልፍ አንዷለም በበኩላቸው ዩኤንዲፒ እያደረገ ላለው ድጋፍና ትብብር ምስጋና ማቅረባቸውን ከሰላም ሚኒስቴር ማህበራዊ ትስስር ገጽ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።