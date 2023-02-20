አዲሱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀ-መንበር የኮሞሮስ ፕሬዚዳንት አዛሊ አሶማ ወደ ሃገራቸው ተመለሱ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 13/2015 በ36ኛው የአፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ላይ የተሳተፉት አዲስ ተመራጩ የአፍሪካ ህብረት ሊቀ-መንበር የኮሞሮስ ፕሬዚዳንት አዛሊ አሶማ ወደ ሃገራቸው ተመለሱ።
ለፕሬዝዳንት አዛሊ አሶማን የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ተገኝተው አሸኛኘት አድርገውላቸዋል።
የህብረቱ ሊቀ-መንበር ሆነው በመመረጣቸውም በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ የእንኳን ደስ አለዎት መርሃ-ግብር ተዘጋጅቶላቸዋል።
የኮሞሮስ ፕሬዚዳንት አዛሊ አሶማ የአፍሪካ ህብረት የወቅቱን የሊቀ-መንበርነት ቦታ ከሴኔጋሉ ፕሬዚዳንት ማኪ ሳል መቀበላቸው ይታወቃል።
ለቀጣይ አንድ ዓመትም ህብረቱን በሊቀመንበርነት ይመራሉ።
36ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ “የአፍሪካ ነፃ የንግድ ቀጣና ስምምነት ትግበራን ማፋጠን” በሚል መሪ ሀሳብ ለሁለት ቀናት ተካሒዶ መጠናቀቁ ይታወሳል።
በጉባኤው የተሳተፉ የበርካታ አገራት መሪዎችም ወደ አገራቸው እየተመለሱ ሲሆን ዛሬም ከማለዳ ጀምሮ የናሚቢያ፣ ሴራሊዮን፣ ሌሴቶ፣ ቦትስዋና፣ ቡሩንዲ ፣ የኮሞሮስ፣ የናይጄሪያ እና ሲሼልስ መሪዎች ወደየአገራቸው ተመልሰዋል።