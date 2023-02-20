የወረታ ደረቅ ወደብና ተርሚናል አገልግሎቱን ቀልጣፋ ማድረግ በመቻሉ የተጠቃሚዎች ቁጥር እያደገ መምጣቱ ተገለጸ

ባህር ዳር (ኢዜአ) የካቲት 13 ቀን 2015 የወረታ ደረቅ ወደብና ተርሚናል አገልግሎቱን ቀልጣፋ ማድረግ በመቻሉ የተጠቃሚዎች ቁጥር እያደገ መምጣቱን የወደቡ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት አስታወቀ።
የቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ ስራ አስኪያጅ አቶ ተስፋየ አያሌው ለኢዜአ እንደገለፁት፤ ከ2012 ዓ.ም ጀምሮ አገልግሎት እየሰጠ የሚገኘው የወረታ ደረቅ ወደብና ተርሚናል ገቢና ወጪ ዕቃዎችን ተቀብሎ እያስተናገደ ይገኛል።
ከጅቡቲ ወደብ የሚገቡ እና የሚወጡ እቃዎችን ተቀብሎ በማስተናገድ እንቅስቃሴው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን ገልጸዋል።
ከነባር አስመጭዎች በተጨማሪ ከቦታ ምቹነት የተነሳ በርካታ አዳዲስ አስመጭዎች ወደቡን የመጠቀም ፍላጎታቸው እያደገ መምጣቱን ተናግረዋል።
በተለይም ከቅርበት፣ ጊዜና አዋጭነት አንፃር ተመራጭ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በየጊዜው የሚያስተናግደው የኮንቴነር መጠን እየጨመረ መጥቷል ብለዋል።
በዚህም በግማሽ ዓመቱ በተለያዩ አገልግሎቶች 1 ሺህ 242 ኮንቴነሮችን ለማስተናገድ ታቅዶ ወደ ስራ የተገባ ቢሆንም ከእቅዱ ከእጥፍ በላይ 2 ሺህ 690 ኮንቴነሮችን ማስተናገድ መቻሉን አብራርተዋል።
ይህም ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር 87 በመቶ ጭማሬ ማሳየቱን አመልክተዋል።
በዚህም ተከስቶ የነበረው ጦርነት በሰላማዊ መንገድ መቋጨትና የአገልግሎት አሰጣጥ ቀልጣፋ መሆን ከእቅድ በላይ አፈጻጸም ሊመዘገብ መቻሉን አስረድተዋል።
በተጨማሪም የወደቡን አግልግሎት ቀልጣፋነት በማረጋገጥ አዳዲስ አስመጪዎች ወደቡን በስፋት በመጠቀማቸው እንደሆነም ጠቅሰዋል።
ወደቡ በዩኒ ሞዳልና በመልቲ ሞዳል ከጅቡቲ የሚመጡ ጭነቶችን ተረክቦ የማረጋገጥና እያንዳንዱ አስመጪ በወቅቱ እንዲያነሳ ግፊት የማድረግና የመጋዘን አገልግሎት የመስጠት ስራዎችን እያከናወነ እንደሚገኝ አቶ ተስፋዬ ገልጸዋል።
ወደብና ተርሚናሉ በአካባቢው የሚገኙ አስመጭዎችን ጊዜና ወጪ እንዲቀንስ ማድረጉን የገለፁት ደግሞ የአስመጭዎች ተወካይ አቶ ቦጋለ አስማማው ናቸው።
ከዚህ ቀደም የሞጆ ደረቅ ወደብን ይጠቀሙ እንደነበር አስታውሰው፤ ይህም ለከፍተኛ የጊዜ ብክነትና ወጭ ይዳርግ እንደነበር ገልጸዋል።
የወረታ ደረቅ ወደብ መገንባቱ ለአስመጭዎች ምቹ ሁኔታ የፈጠረ ከመሆኑም በላይ የአገልግሎት አሰጣጡ ቀልጣፋና በአርያነት የሚወሰድ እንደሆነም አመልክተዋል።
”ወደቡ የአካባቢውን ነጋዴዎችን የስራ ጫና ከማቃለል ባለፈ ለአካባቢው ወጣት የስራ እድል በመፍጠር ተጠቃሚ ማድረግ ችሏል” ያለው ደግሞ በጉዳይ አስፈጻሚነት እየሰራ ያገኘነው ወጣት ጌታቸው ኑሬ ነው።
የወረታ ደረቅ ወደብ የአካባቢው ነዋሪና አስመጭ ነጋዴዎች ተያይዘው እንዲያድጉ እድል እየፈጠረ መሆኑንም አመልክቷል።
በሦስት ምዕራፍ ተከፋፍሎ የሚገነባው ወደቡ በአሁኑ ወቅት አገልግሎት እየሰጠ የሚገኘው በመጀመሪያው ምዕራፍ በተገነባ ሶስት ሄክታር መሬት ላይ ነው።
ወደቡ አሁን ባለበት ደረጃ በዓመት 21 ሺህ 900 ኮንቴነሮችን የማስተናገድ አቅም ያለው ሲሆን ሁሉም ምዕራፎች ሲጠናቀቁ ደግሞ በዓመት 100 ሺህ ኮንቴነሮችን የማስተናገድ አቅም እንዳለው ለማወቅ ተችሏል።