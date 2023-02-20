በጤና ሴክተር ለሚስተዋሉ ችግሮች ምላሽ የሚሰጥ የጤና ስርዓት አሰራርና መዋቅራዊ አደረጃጀት እየተዘረጋ ነው

አዳማ (ኢዜአ ) የካቲት 13/2015 በጤና ሴክተር ለሚስተዋሉ ችግሮች ምላሽ የሚሰጥ የጤና ስርዓት አሰራርና መዋቅራዊ አደረጃጀት እየዘረጋ መሆኑን የጤና ሚኒስቴር ገለፀ ።
ያለፉት ስድስት ወራት ሀገር አቀፉ የጤና ስርዓት ጥራትና ፍትሃዊ ተደራሽነት የስራ አፈፃፀም ግምገማ በአዳማ በመካሄድ ላይ ይገኛል።
የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር አየለ ተሾመ በተለይም ለኢዜአ እንደገለፁት የሚለካና ተጠያቂነት ያለው የጤና ስርዓት ለመዘርጋትና በዲጂታል ተደራሽ ለማድረግ የአቅም ማሻሻያና ግንባታ ስራ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው ብለዋል።
በጤናው ሴክተር እስካሁን የተሰሩ ስራዎች መልካም ቢሆኑም እንደ ሀገር የተፈለገው ውጤት በማምጣት ላይ አሁንም ብዙ የሚቀሩ ጉዳዮች አሉ ብለዋል።
አሁን በሴክተሩ የሚታዩ ችግሮችን ለመቅረፍ አንድ ጠንካራ መዋቅራዊ አደረጃጀትና አሰራር እየተዘረጋ መሆኑን ጠቅሰው አዲሱ መዋቅራዊ አደረጃጀት በነባሩ ሂደት ላይ ያጋጠሙትን ችግሮች ሁሉ ይፈታል ብለዋል።
በተለይም ከቅንጅታዊ አሰራርና ከአደረጃጀት አንፃር ብዙ ክፍተቶች እንደሚታዩ የገለጹት ሚኒስትር ዴኤታው፤ አዲሱ የአሰራር ስርዓት በተለይም የሀብት ብክነትን ከመቀነስና ተጠያቂነትን ከማስፈን አኳያ ምላሽ የሚሰጥ መዋቅር መሆኑን ተናግሯል።
የጤና ማበልጸጊያና በሽታን የመከላከል ስራ ላይ መሰረት ያደረጉ ስራዎችን ጨምሮ አዲስ ፍላጎት የሆነው የፈውስ ህክምና ፍላጎትና እንደ ሀገር ያለውን የማህበረሰብ ጤና ችግሮችን የሚፈታ አሰራርና መዋቅራዊ አደረጃጀት መሆኑን ገልጸዋል።
ስራችንና ውጤታችን የሚለካው “አዳዲስ የለውጥ ሃሳቦችን ውጤታማ በሆነ መንገድ መተግበር ስንችል ነው” ያሉት ዶክተር አየለ፤ እየተሰራ ያለው ስርዓት ታዲያ ወጪ ቆጣቢና ብክነትን የሚቀንስ አሰራር መሆኑንም አመልክቷል ።
“ሲሰራበት የነበረው አሰራር ብክነት የነበረበት ነው” ያሉት ሚኒስትር ዴኤታው፤ ይኸው ማሻሸያ በገንዘብ ብቻ ሳይሆን በሰው ሃይል ጭምር ያለውን ብክነት በሚቀርፍ አግባብ እየተሰራ ነው ብለዋል።
የጤና ሴክተር የሰው ሃይል ልማትና የአገልግሎት አሰጣጥ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ ቢመጣም እየተገኘ ያለው ውጤት ተመጣጣኝ አለመሆኑንም ገልጸዋል።
በዚህም አዲሱ አደረጃጀትና አሰራር ውጤታማ የሰው ሃይል አስተዳደርና ልኬታዊ አሰራር እንዲኖር ያስችላል ብለዋል።
ሀብቶችን ለታለመለት ዓላማ ብቻ በማዋል የሚባክንና የሚሰረቅ ጊዜ እንዳይኖር “የምንሰራበት ወቅት ነው” ያሉት ዶክተር አየለ፤ ከፌዴራል ጀምሮ እስከ ወረዳ ድረስ በግልና በመንግሥትም ያሉ ባለድርሻ አካላት በጋራ ለመስራት የሚያስችል መሆኑንም ተናግረዋል።
የአገልግሎት አሰጣጡን ዲጂታላይዝ ማድረግና በቴክኖሎጂ መደገፍ፣ በግልና በመንግስት የጤና ተቋማትና አጠቃላይ በጤናው ሴክተሩ የሚሰጡት አገልግሎቶች የተቀመጠላቸውን መደበኛ ደረጃዎች ያሟሉ እንዲሆኑ መስራት ደግሞ ትኩረት ከተሰጧቸው መካከል መሆናቸውን ተናግረዋል።