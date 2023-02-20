የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ እና እንክብካቤ ለድሬዳዋ ከተማ የሕልውና ጉዳይ ነው – የከተማ አስተዳደሩ የግብርና፣ ውሃ፣ ማዕድንና ኢነርጂ ቢሮ

ድሬዳዋ(ኢዜአ) የካቲት 13/2015 በተቀናጀ መንገድ የተፈጥሮ ሀብትን መንከባከብ ለድሬዳዋ ከተማ አማራጭ የሌለው የሕልውና ጉዳይ መሆኑን የከተማ አስተዳደሩ የግብርና፣ ውሃ፣ ማዕድንና ኢነርጂ ቢሮ አስታወቀ።
ባለፉት አራት ሳምንታት በድሬዳዋ የገጠር ቀበሌዎች በተራቆቱ ተፋሰሶች ላይ ሲካሄድ የቆየው የአፈር እና የውሃ ጥበቃ ስራ የማጠቃለያ መርሐግብር ተካሄዷል።
የድሬዳዋ አስተዳደር የግብርና፣ውሃ፣ማዕድንና ኢነርጂ ቢሮ ኃላፊ አቶ ኑረዲን አብደላ እንዳሉት ፤በዘንድሮው ዓመት የተፋሰስ ልማት ስራ 5 ሺህ 550 ሄክታር መሬት በሚሸፍን የተራቆቱ ተፋሰሶች ላይ የአፈር እና የውሃ ጥበቃ ስራ ታቅዶ ነበር።
ከታቀደው በላይ በማሳካት 5 ሺህ 963 ሄክታር መሬት ላይ የጥበቃ ስራው መከናወኑን አመልክተዋል።
የተከናወኑ ልማቶች በገጠሩ ምርትና ምርታማነት በማሳደግ የተሻለ ለውጥ እንዲመጣ እንደሚያግዝ ገልጸዋል።
“የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃና እንክብካቤ ለድሬዳዋ የሕልውና ጉዳይ ነው” ያሉት አቶ ኑረዲን፤ በተቀናጀ መንገድ የተፈጥሮ ሃብትን መንከባከብ ከተማዋን ከጎርፍ አደጋ ለመከላከልና የገጠሩን ማህበረሰብ በቤተሰብ ደረጃ የምግብ ዋስትናውን እንዲያረጋግጥ እያገዘ ነው ብለዋል።
የድሬዳዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ሀርቢ ቡህ ወርሰሜ በበኩላቸው ባለፉት ዓመታት በገጠር ቀበሌዎች የተከናወኑ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎች የተፈጥሮ ሃብትን በመጠበቅና በማሳደግ ረገድ የነበራቸው አበርክቶ ወሳኝ መሆኑን ተናግረዋል።
የተመናመኑ አካባቢዎች እንዲያገግሙ እና ምንጮች እንዲጎለብቱ በማድረግ በገጠር የተጀመረውን የምግብ ዋስትና የማረጋገጥ ስራ እያሳኩ ነው ብለዋል።
ዘንድሮ የተከናወኑት የተፋሰስ ልማት ስራዎች ይህንኑ ውጤት የማጠናከር ፋይዳ እንዳላቸውም አክለዋል።
በማጠቃለያ መርሐግብሩ ላይ በዘንድሮ የተፋሰስ ልማት ላይ የተሻለ ስራ ላከናወኑ ቀበሌዎች እውቅና የተሰጠ ሲሆን የዋንጫ፣የውሃ መሳቢያ ሞተርና ሌሎች የቢሮ ቁሳቁሶች ተበርክቶላቸዋል።
በድሬዳዋ በዘንድሮው ዓመት በተከናወኑ የተፋሰስ ልማት ስራዎች ከ37 ሺህ በላይ ነዋሪዎች መሳተፋቸውንና የተሰሩት ልማቶች የተፈጥሮ ሀብት መራቆትን በ3 ነጥብ 7 በመቶ ይቀንሰዋል ተብሎ እንደሚገመት ከከተማ አስተዳደሩ የግብርና፣ውሃ፣ማዕድንና ኢነርጂ ቢሮ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።