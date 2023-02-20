በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሐሰተኛ ማስረጃዎችንና ሰነዶችን ለመከላከል ባለድርሻ አካላት በቁርጠኝነት እንዲሰሩ ተጠየቀ

አሶሳ (ኢዜአ) የካቲት 13/2015 በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃዎችንና ሰነዶችን አስቀድሞ ለመከላከል ባለድርሻ አካላት በቁርጠኝነት መስራት እንደሚጠበቅባቸው ተገለጸ።
ሐሰተኛ ማስረጃዎችንና ሰነዶችን መከላከል ላይ ያተኮረ ውይይት በአሶሳ ከተማ እየተካሄደ ነው።
ሐሰተኛ የትምህርት፣ የሙያ ብቃት ማረጋገጫ፣ መንጃ ፈቃድ ጨምሮ ሌሎችም ህገ-ወጥ ማስረጃዎችና ሌሎች ማስረጃዎች የመልካም አስተዳደር ችግሮች መሆናቸው ተመልከቷል።
የክልሉ ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ መሃመድ አብዱላዚዝ በክልሉ የሲቪል ሰርቪስ ተቋማት የማስፈጸም አቅም ውስንነት ዋነኛ ምክንያት ሃሰተኛ ማስረጃዎችና ሰነድ እንደሆኑ ተናግረዋል።
ችግሩ አሳሳቢ እየሆነ በመምጣቱ የውይይት መድረኩ መዘጋጀቱን ጠቁመው ኮሚሽኑ ችግሩን ለመከላከልና እርምጃ ለመውሰድ እየሰራ መሆኑን ጠቁመዋል።
በመሆኑም የውይይቱ ተሳታፊዎች የኮሚሽኑን ስራ እንዲደግፉ ጠይቀዋል።
የብልጽግና ፓርቲ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ኢስሃቅ አብዱልቃደር እንዳሉት፤ ሃሰተኛ የትምህርት፣ የሙያ ብቃት ማረጋገጫና መንጃ ፈቃድ ጨምሮ ሌሎች ህገ-ወጥ ማስረጃዎችና ሰነዶች በክልሉ የህብረተሰቡ ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ላይ ጫና እያሳደሩ ነው።
በክልሉ በሃሰተኛ ማስረጃዎችና ሰነድ በተገኘባቸው አካላት ላይ አስተዳደራዊና ህጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድ ተናግረው ችግሩን ለመከላከል በየደረጃ የሚገኘው አመራርና ባለድርሻ አካላት ለጉዳዩ ልዩ ትኩረት መስጠት እንዳለባቸው አቶ ኢስሃቅ አስገንዝበዋል።
በውይይቱ ከወረዳ እስከ ክልል ደረጃ የሚገኙ ተቋማት አመራሮችና ባለድርሻ አካላት እየተሳተፉ ይገኛሉ።