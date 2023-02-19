በማህበር ተደራጅተን ወደ ሥራ በመግባት ለውጤት በቅተናል–በየአሶሳ ከተማ ወጣቶች

አሶሳ (ኢዜአ) የካቲት 12/2015 በአሶሳ ከተማ በማህበር ተደራጅተው በጥቃቅንና አነስተኛ የሥራ ዘርፎች የተሰማሩ ወጣቶች ውጤታማ እየሆኑ መምጣታቸውን ተናገሩ።
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሥራና ክህሎት ቢሮ በበኩሉ በክልል ባለፉት ስድስት ወራት 8 ሺህ ለሚጠጉ ዜጎች የሥራ እድል መፈጠሩን ገልጿል።
በከተማዋ በማህበር ተደራጅተው በጥቃቅንና አነስተኛ የሥራ ዘርፍ ከተሰማሩት ማህበራት መካከል የበድሪ እና ጓደኞቹ ማህበር አንዱ ነው።
የማህበሩ ሊቀ-መንበር ወጣት አብዱ መኪ ለኢዜአ እንደገለጸው ከአራት ጓደኞቹ ጋር ሆኖ በመደራጀት የህትመት ሥራ ከጀመሩ ከሁለት ዓመት በላይ ሆኗቸዋል።
ሁሉም የማህበሩ አባላት ከዩኒቨርሲቲ መመረቃቸውን የገለጸው ወጣቱ፣ ሥራቸውን ባዋጡት አነስተኛ ገንዘብ መጀመራቸውንና በአሁኑ ወቅትም ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ ካፒታል ማፍራታቸውን ተናግሯል።
ጥቃቅን ሥራዎች ለሀገር ሁለንተናዊ እድገት አስተዋጿቸው የጎላ መሆኑን የገለጸው ወጣቱ፣ ክልሉ ያልተነኩ የሥራ አማራጮች ያሉበት መሆኑን ተናግሯል።
በእንጨት ሥራዎችና በቤት እቃዎች ማምረት ሥራ በማህበር ተደራጅተው እየሰሩ መሆኑን የገለጸው ወጣት ተወከል መሃመድ ነው።
የማህበሩ አባላት በግል ባሰባሰቡት 25 ሺህ ብር ወደ ሥራ መግባታቸውን የገለጸው ወጣቱ፣ ሥራቸውን ጠንክረው በመስራታቸው ለውጥ እያሳዩ መሆናቸውን ተናግሯል።
በጥቃቅንና አነስተኛ ተደራጅቶ መስራት ላይ ህብረተሰቡ ያለው ግንዛቤ መለወጥ እንዳለበት የገለጸው ወጣት ተወከል፣ በተለይ ወጣቶች ሥራን ከመፈለግ መፍጠር ላይ እንዲያተኩሩ መክሯል።
በአሶሳ ከተማ የሚገኘው “ዘመን እና እንየው የህትመት ሥራ ማህበር” ሊቀ-መንበር ወጣት ዘመን ተስፋዬ በበኩሏ፣ ሥራቸውን በፎቶ ኮፒ አገልግሎት ቢጀምሩም በአሁኑ ወቅት ትልልቅ የህትምት ሥራዎችን እያከናወኑ መሆኑን ገልጻለች።
በየጊዜው የደንበኞቻቸው ቁጥር እያደገ መምጣቱንና የማህበሩ ካፒታልም ከ600 ሺህ ብር በላይ መድረሱን ገልጻለች።
ሴቶች መለወጥ እንችላለን በሚል ስሜት መነሳት እንዳለባቸው የገለጸችው ወጣት ዘመን፣ ግብ አስቀምጦ ጠንክሮ መስራት ከተቻለ የማይሳካ ነገር የለም ብላለች።
ወጣቶቹ እንዳሉት በመንግስት የሥራ ዕድል ፈጠራው ላይ ትኩረት የሚፈልጉ ጉዳዮች ቢኖሩም፣ ስራን ለመፍጠር ለለውጥ የተዘጋጀ አዕምሮ ወሳኝ መሆኑን ተናግረዋል።
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሥራ እና ክህሎት ቢሮ የሥራ እድል ፈጠራ እና ኢንተርፕራይዞች ልማት ዳይሬክቶሬት የሥራ እድል ፈጠራ ቡድን መሪ አቶ ካሴ ይሁኔ በበኩላቸው በክልል ባለፉት ስድስት ወራት ለ8 ሺህ ዜጎች የሥራ እድል መፈጠሩን ገልጸዋል።
በአብዛኛው የሥራ እድል የተፈጠረው በግብርና ዘርፍ ሲሆን ቀሪው በኢንዱስትሪ እና በአገልግሎት ዘርፎች መሆኑን አመልክተዋል።
በአሁኑ ወቅት በክልሉ የሰፈነውን ሰላም በመጠቀም በበጀት ዓመቱ ቀሪ ወራት የተሻለ የሥራ ዕድል ለመፍጠር በትኩረት እንደሚሰራ አመልክተዋል።
በተለይ ወጣቶች የክልሉን እምቅ የተፈጥሮ ሃብቶች እና በአካባቢያቸው ያሉ የሥራ አማራጮችን በመፈተሽ ወደ ሥራ በመግባት ራሳቸውን ከጠባቂነት ማላቀቅ እንዳለባቸው አቶ ካሴ አስረድተዋል።