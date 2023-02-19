ኢትዮጵያና ሶማሊያ ሽብርተኝነትን ለመዋጋት በጋራ እየሰሩ ነው- የሶማሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር

አዲስ አበባ የካቲት 12/2015 (ኢዜአ) ኢትዮጵያና ሶማሊያ በቀጣናው የሚታየውን ሽብርተኝነት ለመዋጋት በጋራ እየሰሩ መሆኑን የሶማሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አብሽር ኦማር ሁሩሲ ገለጹ።
በ36ተኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ እየተሳተፋ የሚገኙት የሶማሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አብሽሬ ኦማር፤ ከኢዜአ ጋር በነበራቸው ቆይታ ሁለቱ ሀገራት በዘርፈ ብዙ የትብብር መስኮች በጋራ እየሰሩ መሆኑን ገልጸዋል።
ሀገራቱ አገሮች የቆየ ታሪካዊ ግንኙነት እንዲሁም በርካታ ታሪካዊና ባህላዊ እሴቶች የሚጋሩ አገሮች መሆናቸውንም ተናግረዋል።
በፖለቲካ፣ በምጣኔ ሃብታዊና ማህበራዊ መስኮች ጭምር የተጠናከረ ግንኙነት ያለቸው መሆኑን ጠቅሰው የትብብር ግንኙነቲ ቀጣይነት እንዲኖረው እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
ከአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ጎን ለጎን በሁለትዮሽ ጉዳዮች ላይ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር ፍሬያማ ውይይት ማድረጋቸውን ጠቅሰዋል።
ኢትዮጵያ ለሶማሊያ ፈተና የሆኑ የሽብር ቡድኖችን ለመዋጋትና ሰላምና መረጋጋትን ለማስፈን ያላሰለሰ ጥረት ስታደርግ መቆየቷን አስታውሰው ሽብርተኝነትን በመዋጋት በጋራ እየሰሩ መሆኑንም ተናግረዋል።
ሁለቱ ሀገራት ከሌሎች ሀገራት ጋር በመቀናጀት የቀጣናው ስጋት የሆነውን ሽብርተኝነት ለመዋጋት የጋራ አላማ ይዘው እየሰሩ መሆኑን ገልጸዋል።
የህዝቦችን የጋራ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በቀጣይም ሁለቱ አገሮች የትብብር ግንኙነታቸውን አጠናክረው የሚቀጥሉ መሆኑን አረጋግጠዋል።
የኢትዮጵያና የሶማሊያ የመረጃ ተቋማት በምሥራቅ አፍሪካ ቀጣና እየተስፋፋ የመጣውን ሽብርተኝነት ለመከላከል የሚያስችል የጋራ ስምሪት ስምምነት በጥቅምት 2015 ዓ.ም ማድረጋቸው ይታወሳል።