በደቡብ ኦሞ ዞን ከ5 ቢልዮን ብር በላይ ወጪ የኢንቨስትመንት ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ

ጂንካ የካቲት 12/2015(ኢዜአ) በደቡብ ኦሞ ዞን በአግሮ ኢንዱስትሪ፣ በማዕድንና በሌሎች የስራ ዘርፎች ከ5 ቢልዮን ብር በላይ ወጪ የኢንቨስትመንት ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑ ተገለጸ።
በደቡብ ኦሞ ዞን ዓመታዊ የኢንቨስትመንት ፎረም እየተካሄደ ነው ።
ፎረሙ ላይ የዞኑ ኢንቨስትመንትና ኢንዱስትሪ ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ ዘካርያስ አንበሴ እንዳሉት ደቡብ ኦሞ ዞን ለኢንቨስትመንት ልማት የታደለ ዞን ነው።
በአሁኑ ጊዜ በዞኑ በአግሮ ኢንዱስትሪ፣ በማዕድንና በሌሎች የስራ ዘርፎች ከ5 ቢልዮን ብር በላይ ወጪ የኢንቨስትመንት ስራዎች እየተከናወኑ እንደሚገኙም ተናግረዋል።
ግብርና፣ ኢንዲስትሪና የአገልግሎት ዘርፎች ደግሞ 111 የግል ባለሃብቶች ፈቃድ ወስደው ወደ ሥራ የተሰማሩባቸው ዘርፎች መሆናቸውን አቶ ዘካርያስ ተናገረዋል።
በዚህም ከ10 ሺህ በላይ ወጣቶች በዚሁ ኢንቨትመንት ቋሚና ጊዜያዊ የሥራ ዕድል እንደተፈጠረላቸው አክለዋል።
የደቡብ ኦሞ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ንጋቱ ዳንሳ በበኩላቸው ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ዘርፍ ለማጠናከር መንግስት የግሉን የኢንቨስትመንት በፖሊሲ በማካተት እየሠራ መሆኑን ጠቁመዋል።
የደቡብ ኦሞ ዞንም ለእርሻ ልማት፣ ለከብት ዕርባታ፣ ለማዕድን ልማት፣ ለመስኖና ለዓሣ ሀብት ልማት ምቹ እንደሆነች ገልፀው የግል ባለሀብቱ በጥቶ እንዲሳተፍ ጥሪ አቅርበዋል።
ኢንቨስትመንት በስርዓቱ መመራት ያለበት በመሆኑም የዞኑ መንግስትና ህዝብ አስፈላጊውን ትብብር እንደሚያደርግ አረጋግጠዋል ዋና አስተዳዳሪው።
በክልሉ የኢንቨስትመንት ፍሰት እያደገ መምጣቱን የተናገሩት ደግሞ በመድረኩ የተሳተፉት የደቡብ ክልል ኢንቨስትመንትና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሐልጌዮ ጂሎ ናቸው።
በበጀት አመቱ አጋማሽ በክልሉ 9 ነጥብ 3 ቢሊዮን ብር ካፒታል ያስመዘገቡ 215 የግል ባለሀብቶች በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች መሰማራታቸውንም ገልፀዋል።
ክልሉ በርካታ ለኢንቨስትመንት ምቹ የሆኑ አከባቢዎች እንዳሉ ጠቅሰው የደቡብ ኦሞ ዞንም ለኢንቨስትመንት ምቹ ከሆኑ አከባቢዎች አንዱ እንደሆነም ጠቁመዋል።
በደቡብ ኦሞ ዞን እንደ ኦሞ ያሉ ድንበር ተሻጋሪ ወንዞች፣ሰፋፊ ለም የእርሻ መሬት፣ በቂ የሰው ሃይል፣ የተለያዩ ማዕድኖች፣ የዓሳና የእንስሳት ሀብቶች ያሉ በመሆኑ ለኢንቨስትመንት ምቹ ያደርጋታል ብለዋል።
በዞኑ በተለያዩ ኢንቨስትመንቶች ለሚሰማሩ ባለሀብቶች የኢንቨስትመንት መሬት እና የመንገድ መሠረተ ልማት በማሟላት ረገድ የክልሉ መንግስት ድጋፍ እንደሚያደርግም ተናግረዋል አቶ ሐልጌዮ።
በየዘርፉ ውጤታማ ለሆኑ ኢንቬስተሮች የዕውቅናና የመበረታቻ ሽልማት በመስጠት መድረኩ ተጠናቋል።