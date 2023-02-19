የፓን አፍሪካዊነት እሳቤ ዳግም እንዲያንሰራራ ኢትዮጵያ በቁርጠኝነት ትሰራለች- ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢህ አህመድ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 12/2015 የፓን አፍሪካዊነት እሳቤ ዳግም እንዲያንሰራራ ኢትዮጵያ በቁርጠኝነት እንደምትሰራ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ ተናገሩ።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት በአፍሪካ አመራር ልህቀት አካዳሚ እየተካሄደ በሚገኘው የፓን አፍሪካዊነት ፎረም ላይ ባደረጉት የመክፈቻ ንግግር ነው።
ኢትዮጵያ የገነባችው የአፍሪካ አመራር ልህቀት አካዳሚ የአፍሪካ ወጣት መሪዎችን ለማፍራት ጉልህ ሚና እንደሚኖረው ገልጸዋል።
ኢትዮጵያ ለፓን አፍሪካ መጠናከር የነበራትን ታሪካዊ የመሪነት ሚና አሁንም አጠናክራ ትቀጥላለች ሲሉ አረጋግጠዋል።
የፓን አፍሪካ ፎረምን በ2063 የአፍሪካ የልማት አጀንዳ 10 ዓመት እንዲሁም የአፍሪካ ሕብረት ምስረታ ለ60ኛ ዓመት ክብረ በዓል ወቅት ማዘጋጀቷም ለጉዳዩ ያላትን ቁርጠኝነት ማሳያ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ፎረሙ ለፓን አፍሪካዊነት መንፈስ እና የአፍሪካ አንድነት እንደ አዲስ ትንሳዔውን እንደሚያበስር ተናገረዋል።
የፓን አፍሪካ እንቅስቃሴውን ዕውን ለማድረግ አዲስ አስተሳሰብ፣ አካሄድ እና ጥበብ እንደሚጠይቅም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል።
ሀገራት ከሰው ሰራሽ መልክዓ ምድራዊ የወሰን ሃሳብ መስመሮች እና ከርዕዮተ ዓለም አጥሮች ወጥተው የተባበረች እና የበገለፀገች አፍሪካን ዕውን ለማድረግ መስራት አለባቸውም ነው ያሉት።
በተለይም መሪዎች አጀንዳ የሚቀርጽ፣ ተሻጋሪ ሃሳብ የሚያፈልቅ ችግር ፈች አፍሪካዊ ትውልድ ለመገንባት በአርዓያነት ልንሰራ ይገባል ብለዋል።
ኢትዮጵያ በዚህ ረገድ የፓን አፍሪካዊነት ዳግም ትንሳኤ እንዲያብብ በቁርጠኝነት እንደምትሰራም አረጋግጠዋል።
የአፍሪካ የአመራር ልኅቀት አካዳሚ ያዘጋጀው የመጀመሪያው የፓን አፍሪካዊነት ፎረም በአካዳሚው በመካሄድ ላይ ይገኛል።