የአፍሪካ አገራት ለምግብ ዋስትና ለተመጣጠነ ምግብ ተደራሽነት የሚያወጡትን የፋይናንስ ማሳደግ ይኖርባቸዋል

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 12/2015 የአፍሪካ አገራት ለምግብ ዋስትና የተመጣጠነ ምግብ ተደራሽነት የሚመድቡትን የፋይናንስ እና ኢንቨስትመንት መጠን ማሳደግ እንደሚገባቸው የአፍሪካ ሕብረት የልማት ኤጀንሲ(ኔፓድ) አስታወቀ።
36ኛው የአፍሪካ ሕብረት የመሪዎች ጉባኤ “የአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነት ትግበራን ማፋጠን” በሚል መሪ-ቃል በሕብረቱ ዋና መቀመጫ አዲስ አበባ በመካሄድ ላይ ይገኛል።
የአፍሪካ ሕብረት የልማት ኤጀንሲ(ኔፓድ) ከፍተኛ የንጥረ ምግብ ባለሙያ ኪፍልዌ ማልኡሲ በአፍሪካ አገራት የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ጉዳይ ጉባኤው እየመከረባቸው ካሉ ዋነኛ አጀንዳዎች መካከል አንዱ መሆኑን ለኢዜአ ገልጸዋል።
እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2022 የሕብረቱ መሪ-ቃል በምግብ ዋስትና እና ንጥረ ምግብ ላይ ያተኮረ መሆኑን ጠቅሰው፤ አባል አገራቱም ይህን ታሳቢ ባደረገ መልኩ የተለያዩ ተግባራትን ሲያከናውኑ መቆየታቸውን ተናግረዋል።
የግብርና ምርታማነትን ከማሳደግ አኳያ ተስፋ ሰጪ ውጤቶች መታየታቸውንም ጠቅሰዋል።
ይሁን እንጂ የአፍሪካ አገራት ለምግብ ዋስትና እና የተመጣጠነ ምግብ አቅርቦት ተደራሽነት የሚመድቡት ዓመታዊ በጀት እና የኢንቨስትመንት መጠን በቂ አለመሆኑን ነው ባለሙያዋ የገለጹት።
በሁሉን አቀፍ የአፍሪካ ግብርና ልማት ፕሮግራም(ካዳፕ) የተቀመጡ ግቦችን አገራት በሚፈለገው መጠን እየተገበሩ አይደለም ብለዋል።
ለምግብ ዋስትና እና የተመጣጠነ ምግብ አቅርቦት ዙሪያ ያሉ ክፍተቶች ከአቅም ግንባታ፣ ከፖሊሲ ማዕቀፍ፣ ፖለቲካ ቁርጠኝነት እና ከፋይናንስ ጋር የሚመነጩ ናቸው ብለዋል።
የአፍሪካ አገራት ለዘርፉ የሚመድቡትን በጀት እና ኢንቨስትመንት ማሳደግ ላይ በትኩረት መስራት እንደሚኖርባቸው አመልክተዋል።
አገራቱ የአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ የንግድ ቀጠና ከምግብ ዋስትና፣ ከንጥረ ምግብ፣ ከምግብ ደህንነት እና ከግብርና ምርታማነት ጋር አስተሳስረው መተግበር እንደሚኖርባቸው ተናግረዋል።
ለዚህም ስምምነቱን ከብሔራዊ ፖሊሲዎች ጋር ማጣጣም እንደሚያስፈልግም ነው ባለሙያዋ ያስረዱት።
አፍሪካ ብዙ የሚታረስ መሬት ያላት በመሆኑ ግብርናን በሚገባ በማስፋፋት የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ እንደሚገባ አመልክተዋል።
አፍሪካውያን በየአካባቢያቸው የሚያመርቷቸውን ምርቶች ይበልጥ በመጠቀም የምግብ ዋስትናና ችግር መቅረፍ እንደሚችሉም ተናግረዋል።
ጤናማ ወደ ሆነ የአመጋገብ ስርዓት መመለስም ትኩረት የሚሻ ጉዳይ እንደሆነ የንጥረ ምግብ ባለሙያዋ አክለዋል።
36ኛው የአፍሪካ ሕብረት የመሪዎች ጉባኤ ዛሬ ማምሻውን ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል።