አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 11/2015 ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከደቡብ አፍሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ናሌዲ ፓንዶር ጋር ተወያዩ፡፡
ውይይቱም በዋናነት የሁለቱ አገራት የዲፕሎማሲ ግንኙነት በሚጠናከርበት ጉዳይ ላይ ትኩረት ያደረገ መሆኑም ነው የተገለጸው፡፡
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ መለስ ዓለም ፤ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በውይይቱ በሰላም ስምምነቱ ትግበራ ዙሪያ ገለጻ ማድረጋቸውን ተናግረዋል፡፡
በዚህም ኢትዮጵያ ለስምምነቱ ተግባራዊነት በቁርጠኝነት እየሰራች መሆኗን መግለጻቸውን ጠቁመዋል፡፡
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደቡብ አፍሪካ “ለአፍሪካ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ” በሚል እሳቤ ለኢትዮጵያ የሰላም ሂደት እያበረከተች ላለው አስተዋጽአ ምስጋና ማቅረባቸውን ቃል አቀባዩ ተናግረዋል፡፡
በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው ግንኙነት ይበልጥ እንዲጠናከር ኢትዮጵያ በቁርጠኝነት እንደምትሰራ መግለጻቸውንም እንዲሁ፡፡
የደቡብ አፍሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ናሌዲ ፓንዶር በበኩላቸው ኢትዮጵያ ለሰላም ስምምነቱ ትግበራ እየወሰደች ያለው ቁርጠኛና ተግባራዊ አቋም ደቡብ አፍሪካን ያስደሰተ መሆኑን መናገራቸውን አምባሳደር መለስ ገልጸዋል፡፡
የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ደቡብ አፍሪካ በቀጣይ ለሰላም ስምምነቱ ተግባራዊነት የሚጠበቅባትን ድጋፍ እንደምታደርግ ማረጋገጣቸውንም ጨምረው ገልጸዋል፡፡
36ተኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ “የአፍሪካን አህጉራዊ የንግድ ቀጠና ትግበራን ማፋጠን” በሚል መሪ ቃል ዛሬ መካሄድ የጀመረ ሲሆን በነገው እለት የተለያዩ ውሳኔዎችን በማሳለፍ እንደሚጠናቀቅ ይጠበቃል።