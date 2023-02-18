በኢትዮጵያ የኤች.አይ.ቪ.ኤድስ ስርጭትን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት በአሜሪካ እና አጋር ተቋማት ድጋፍ ውጤታማ ሥራ ተከናውኗል- ዶክተር ሊያ ታደሰ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 11/2015 በኢትዮጵያ የኤች.አይ.ቪ.ኤድስ ስርጭትን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት በአሜሪካ እና ሌሎች አጋር ተቋማት ድጋፍ ውጤታማ ሥራ መከናወኑን የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ገለጹ።
ከ36ኛው የአፍሪካ ሕብረት ጎን ለጎን የኢፌዴሪ ጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ፣ ከአፍሪካ ሕብረት የልማት ኤጀንሲ እና የአሜሪካ ፕሬዚደንት የአደጋ ጊዜ ዕቅድ የኤች አይ ቪ ኤድስ እርዳታ ጋር 20ኛ ዓመት የአጋርነት ትብብር ውይይት አካሂደዋል።
በውይይቱም የደቡብ አፍሪካና የኬኒያ መንግሥት የጤና ሚኒስቴር ተወካዮችን ጨምሮ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ተወካዮች ተሳትፈዋል።
የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ፤ ኢትዮጵያ የኤች.አይ.ቪ.ኤድስ ስርጭትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በምታደርገው ጥረት አሜሪካና ሌሎች አጋር ተቋማት ከፍተኛ እገዛ እያደረጉ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
የአሜሪካ ፕሬዚደንት የአደጋ ጊዜ ዕቅድ የኤች.አይ.ቪ ኤድስን እርዳታ ህክምና እና የመድኃኒት እጥረት በነበረበት ወቅት ከፍተኛ ድጋፍ ማድረጉንም አስታውሰዋል።
በመሆኑም በኢትዮጵያ የኤች.አይ.ቪ.ኤድስ ስርጭትን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት በአሜሪካ እና ሌሎች አጋር ተቋማት ድጋፍ ውጤታማ ሥራ መከናወኑን ገልጸዋል።
በኢትዮጵያ አሁን ላይ ከ450 ሺህ በላይ ሰዎች የኤች.አይ.ቪ የህክምና አገልግሎት እያገኙ መሆኑን የጠቀሱት ሚኒስትሯ የበሽታውን ስርጭት ለመቀነስ በመሰራቱ የስርጭት ምጣኔን ከአንድ ከመቶ በታች ማድረስ ተችሏል ብለዋል።
የአሜሪካ ፕሬዚደንት የአደጋ ጊዜ ዕቅድ የኤች.አይ.ቪ ኤድስን እርዳታ በተጨማሪ ከግሎባል ፈንድ የሚገኝ የገንዘብ ድጋፍም የኤች.አይ.ቪ፣ ቲቪ፣ ወባ እና የሳንባ ነቀርሳን ለመከላከል ከፍተኛ እገዛ እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
የአሜሪካ ፕሬዚደንት የአደጋ ጊዜ ዕቅድ የኤች.አይ.ቪ ኤድስ እርዳታ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ጆን ንኬንጋሶንግ፤ በአፍሪካ የኤች.አይ.ቪ ኤድስን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የ110 ዶላር ድጋፍ በማድረግ ስኬታማ ስራ መከናወኑን ገልጸዋል።
በድጋፉም 25 ሚሊየን የሚሆኑ የአፍሪካ ዜጎችን ህይወት በመታደግ 5 ነጥብ 5 ሚሊየን ህፃናት ከኤች.አይ.ቪ ቫይረስ ነፃ ሆነው እንዲወለዱ መደረጉን ተናግረዋል።