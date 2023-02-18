በአፍሪካ ለወባ በሽታ መከላከል ከ15 ቢሊየን ዶላር በላይ ድጋፍ ያስፈልጋል

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 11/2015 በአፍሪካ የወባ በሽታን ለመከላከል ከዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ከ15 ቢሊየን ዶላር በላይ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ ተገለጸ።
እየተካሄደ ካለው 36ኛው የአፍሪካ ሕብረት የመሪዎች ጉባዔ ጎን ለጎን የአፍሪካ መሪዎች የወባ መከላከል ጥምረት ሽልማት መርሃ-ግብር ተካሂዷል።
የጥምረቱ ሊቀመንበር የጊኒቢሳው ፕሬዝዳንት ኡማሮ ሲሶኮ፤ የአፍሪካ የወባ ሪፖርት በሽታውን ለመከላከል የተከናወኑ ተግባራትና ክፍተቶችን እንደሚያመላክት ጠቁመዋል።
የአፍሪካ ሕብረት በ2030 የወባ በሽታን ለመቀነስ ያስቀመጠውን ዕቅድ ለማሳካት ብዙ መሥራት እንደሚጠበቅ አስገንዝበዋል።
በዓለም በወባ በሽታ ህይወታቸው ከሚያልፍ 98 በመቶው በአፍሪካ እንደሆነ ገልጸው፤ የችግሩን አሳሳቢነትም አብራርተዋል።
በመሆኑም በሽታውን ለመከላከል ከፍተኛ ሃብት፣ የፖለቲካ ቁርጠኝነትና ዓለም አቀፍ ትብብርን ማጠናከር እንደሚያስፈልግ አስገንዝበዋል።
አባል አገራት በሽታውን ለመከላከል የተለያየ ስትራቴጂ በመንደፍ እየሰሩ ቢሆንም፤ በሽታውን ለመከላከል የገንዘብ እጥረት እንዳለ ገልጸዋል።
በመሆኑም በሽታውን ለመከላከል ተጨማሪ የ15 ነጥብ 7 ቢሊየን ዶላር የሚያስፈልግ በመሆኑ ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ትብብር እንዲያደረግ ጥሪ አቅርበዋል።
በዛሬው እለት በተካሄደው የአፍሪካ መሪዎች የወባ መከላከል ጥምረት ሽልማት መርሃ-ግብር ኢትዮጵያን ጨምሮ ዴሞክራቲክ ኮንጎ፣ ሩዋንዳ፣ ጋና፣ ዛምቢያ፣ ታንዛኒያ እና ኬንያ በወባ በሽታ መከላከል ላይ ባከናወኑት ተግባር እውቅና ተሰጥቷቸዋል።
የአፍሪካ መሪዎች የወባ መከላከል ጥምረት የቀድሞው ሊቀመንበር ኡሁሩ ኬንያታ በአፍሪካ የወባ በሽታ ሥርጭትን በ2030 ለመቀነስ ግብ አስቀምጠው ሲሰሩ እንደነበር ይታወሳል።
በተለያዩ አህጉራዊ ጉዳዮች ላይ በማተኮር እየተወያየ ያለው 36ኛው የሕብረቱ የመሪዎች ጉባዔ በነገው እለትም የሚቀጥል ይሆናል።