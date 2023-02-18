የእንሰት ተረፈ ምርት ለወረቀት መስሪያ ግብዓት ሆኖ እንደሚያገለግል በጥናት ተመላከተ

አዲስ አበባ(ኢዜአ) የካቲት 11/2015 የፌደራል አምራች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት የእንሰት ተረፈ ምርት ለወረቀት መስሪያ ግብዓት ሆኖ እንደሚያገለግል በጥናት ማረጋገጡን ገለጸ።
የፌደራል አምራች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት የጥናት ግኝቱን በተመለከተ ከባለድርሻ አካላት ጋር በአምቦ ዩኒቨርሲቲ ምክክር አድርጓል፡፡
የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሚልኬሳ ጃጋማ እንዳሉት፤ እንሰት በደቡብና ደቡብ ምዕራብ የአገሪቱ ክፍሎች በስፋት የሚመረት ከ15 ሚሊዬን በላይ ለሚሆኑ ዜጎች ዋነኛ የምግብ ምንጭ ነው፡፡
የእንሰት ምርት ለምግብነት፣ ለእንስሳት መኖና ለቃጫ መስሪያ ከመሆን ያለፈ ጥቅም እንደማይሰጥ ተናግረዋል፡፡
ከአንድ የእንሰት ምርት 15 በመቶ የሚሆነው ጥቅም ሳይሰጥ እንደሚባክንም ነው ያብራሩት፡፡
ኢትዮጵያ ለወረቀት መስሪያ ግብዓት የሚሆን ፐልፕ በየጊዜው በቢሊዮን ዶላር ከውጭ እንደምታስገባ ጠቅሰው፤ ከተደራሽነት አኳያም በቂ አለመሆኑን ተናግረዋል፡፡
በአገር አቀፍ ደረጃ ተረፈ ምርትን መልሶ የሚጠቀሙ ኢንዱስትሪዎች ያሉ ቢሆንም የማምረት አቅማቸው ግን 35 በመቶው ብቻ መሆኑን አመላክተዋል።
ለዚህ ደግሞ በምክንያትነት የሚጠቀሰው የግብዓት እጥረት መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ይህን ችግር መነሻ በማድረግ የአምራች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲዩት በእንሰት ተረፈ ምርት ላይ አንድ ዓመት የፈጀ ጥናት በማድረግ ለወረቀት መስሪያ ግብዓት እንደሚውል አረጋግጧል ብለዋል፡፡
የጥናት ግኝቱ የአገሪቱን የውጭ ምንዛሬ በመቀነስ ኢኮኖሚውን ይደግፋል፤ የአፈር ለምነትን በመጠበቅ ለአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አጋዥ ይሆናል ብለዋል፡፡