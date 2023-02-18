በአፍሪካ ስልጣንን ለመቆጣጠር የሚደረገው ኢ-ህገ መንግስታዊ እንቅስቃሴ የዜጎቿን ችግር እያባባሰ ነው – ሙሳ ፋቂ መሃመት

አዲስ አበባ(ኢዜአ) የካቲት 11/2015 በአፍሪካ ስልጣንን ለመቆጣጠር የሚደረገው ኢ-ህገ መንግስታዊ እንቅስቃሴ የዜጎቿን ችግር እያባባሰ መሆኑን የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሃመት ገለጹ፡፡
36ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ “የአፍሪካ የንግድ ቀጣና ትግበራን ማፋጠን” በሚል መሪ ሀሳብ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ይገኛል፡፡
የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሃመት፤ በፈረንጆቹ ከ2020 እስከ 2030 በአፍሪካ ምድር የጥይት ድምጽ እንዳይሰማ ለማድረግ የተለያዩ ተግባራትን ህብረቱ አከናውኗል ብለዋል።
ሆኖም በአንዳንድ የህብረቱ አባል አገራት ስልጣንን በሃይል ለመያዝ ኢ-ህገ መንግስታዊ አካሄድ በመከተል የዜጎቻቸውን ስቃይና እንግልት እያባባሱ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡
“በሽብርተኝነትና ግጭት በመቀስቀስ ጉዳት እንጂ የሚገኝ ጥቅም የለም” ያሉት ሊቀ መንበሩ በዚህ ድርጊት የሚሳተፉ አካላት ከድርጊታቸው ሊታቀቡ ይገባል ብለዋል።
በአፍሪካ የጥይት ድምጽ የማይሰማባት አህጉር ለመፍጠር የ10 ዓመት ፍኖተ ካርታ መዘጋጀቱን ገልጸው፤ ችግሮች ቢኖሩም ለሌሎች አርአያ የሚሆን የግጭት አፈታት ዘዴ አለ ብለዋል።
በአፍሪካ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሀገራት የውስጥ ችግራቸውን በሰከነ ውይይት በመፍታት ለቀጣናው ሰላምና መረጋጋት ገንቢ ሚና እየተጫወቱ መሆኑንም ጠቁመዋል፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ፤ በሰሜን የአገሪቷ አካባቢዎች ተከስቶ የነበረውን ግጭት ለማርገብ ያሳዩት ቁርጠኝነት የሚደነቅ መሆኑን ጠቅሰው ለመጣው ሰላም እንኳን ደስ አለዎት ለማለት እወዳለሁ” ብለዋል፡፡
በአፍሪካ ስልጣንን በሃይል ለመቆጣጠር የሚደረገው ጥረት የአፍሪካውያንን ሰላምና መረጋገት አናግቷል፤ እድገታቸውንም ወደ ኋላ ጎትቷል ሲሉ ተናግረዋል።
በመሆኑም የህብረቱ አባል አገራት የዜጎቻቸውን ሰላምና ደህንነት እንዲሁም የኢኮኖሚ እድገት ታሳቢ ያደረገ ምቹ ሁኔታ የመፍጠር ስራቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ አሳስበዋል።