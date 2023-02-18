በአፍሪካ የተመጣጠነ ምግብ እጦት ችግርን በዘላቂነት ለመፍታት አገራት ለግብርና ፖሊሲያቸው ቅድሚያ ሊሰጡ ይገባል- የዓለም ምግብና እርሻ ድርጅት /ፋኦ/

አዲስ አበባ የካቲት 11/2015/ኢዜአ/ በአፍሪካ እያጋጠመ ያለውን የተመጣጠነ ምግብ እጦት ችግርን በዘላቂነት ለመፍታት አገራት ለግብርና ፖሊሲያቸው ቅድሚያ ሊሰጡ እንደሚገባ የዓለም ምግብና እርሻ ድርጅት /ፋኦ/ ጥሪ አቀረበ።
በዓለም ምግብና እርሻ ድርጅት /ፋኦ/ እና በሌሴቶ መንግሥት አዘጋጅነት በአፍሪካ የተመጣጠነ ምግብ እጥረት ችግርን ለመቅረፍ የሚደረጉ ጥረቶችና ውጤቶች ላይ ያተኮረ መድረክ በአዲስ አበባ ተካሂዷል።
በመድረኩ ላይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጨምሮ የተለያዩ አገራት መሪዎች ተሳትፈዋል።
የዓለም ምግብና እርሻ ድርጅት/ፋኦ/ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቹ ዶንግዩ እንደተናገሩት፤ በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋዎች ሳቢያ በተባባሰው የተመጣጠነ ምግብ እጦት ችግር ለተጎዱ ወገኖች የሰብዓዊ ድጋፍ ለማቅረብ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ሊረባረቡ ይገባል።
የተሻሉ ተሞክሮዎችን ማስፋት በአፍሪካ ሕብረት በኩልም ትኩረት ተሰጥቶ ሊሠራበት እንደሚገባ ገልጸዋል።
አገራት በፓን-አፍሪካ መንፈስ የተመጣጠነ ምግብ እጦትን ችግር ለመፍታት የመንግሥታት ፖለቲካዊ ቁርጠኝነትን እንደሚጠይቅ ተናግረዋል።
በአፍሪካ በ100 ሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች በተመጣጠነ ምግብ እጦት ሳቢያ ለከፋ ችግር መዳረጋቸውን ገልጸው፤ አገራት የግብርና ፖሊሲያቸውን ሲቀርጹ ከተመጣጠነ ምግብ ዋስትና አንጻር መቃኘት እንደሚገባቸው ተናግረዋል።
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በበኩላቸው፤ ኢትዮጵያ የምግብ እና የተመጣጠነ ምግብ እጥረት ችግሮችን ለመቅረፍ ብሔራዊ ስትራቴጂ ቀርፃ እየተገበረች መሆኑን ገልጸዋል።
ለአብነትም በተመጣጠነ ምግብ እጦት ሳቢያ የሚከሰተውን የህፃናት መቀንጨር ችግር በ2030 ለማጥፋት፤ ከአውሮፓውያኑ ዘመን አቆጣጠር 2015 ጀምሮ የሰቆጣ ቃል-ኪዳን ስትራቴጂ ሰነድ ቀርፃ እየተገበረች መሆኑን ተናግረዋል።
በአውሮፓውያኑ 2021 የሰቆጣ ቃል-ኪዳን ተደራሽነትን በማስፋፋት እስካሁን 3 በመቶ መቀነስ መቻሉን ገልጸዋል።
በተመሳሳይ ኢትዮጵያ በወተት፣ በሥጋ፣ በእንቁላልና በከተማ ግብርና ምርቶችን ምርትና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የሚያስችል የሌማት ቱርፋት የተሰኘ መርሃ-ግብር በይፋ ማስጀመሯን አስታውሰዋል።
መቀንጨር በጤና፣ በትምህርት አቀባበል፣ በኢኮኖሚ ልማት፣ በምርታማነት ላይ ትልቅ ተግዳሮት እያሳደረ መሆኑን ጠቅሰው፤ ችግሩን ከመሰረቱ ለመፍታት የሚያስችሉ ሥራዎችን በቁርጠኝነት እየሠራች መሆኑን ተናግረዋል።
ኢትዮጵያ እንደ አህጉርና እንደ ዓለም የምግብና የተመጣጠነ ምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ ከልማት አጋሮቿ ጋር ያላትን ትብብር አጠናክራ እንደምትቀጥል አረጋግጠዋል።
አጋር የልማት ድርጅቶችም የሰቆጣ ቃል-ኪዳን ፕሮግራምን እንዲደግፉ ጥሪ አቅርበዋል።