አፍሪካን ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ማግለል ኢፍትሃዊነት ነው- ሙሳ ፋቂ መሃመት

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 11/2015 አፍሪካን ከተባበሩት መንግስታት ደርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ማግለል ኢፍትሃዊነት ነው ሲሉ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሃመት ተናገሩ።
36ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ “የአፍሪካ ነፃ የንግድ ቀጣናን ትግበራ ማፋጠን” በሚል መሪ ሃሳብ በአዲስ አበባ በመካሄድ ላይ ይገኛል።
የአፍሪካ ህብረት ሁሉንም አባል ሀገራት ማዕከል ያደረገና የጋራ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ እንዲሆን እየሰራን እንገኛለን ሲሉ የህብረቱ ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሃመት ጉባኤውን ሲከፍቱ ባደረጉት ንግግር ገልጸዋል።
በአፍሪካ ላይ የተደቀኑ ችግሮችንና ይዘዋቸው ሊመጡ የሚችሉ ፈተናዎችን ቀድመን በመገንዘብ በጋራ ልናልፋቸው ይገባልም ነው ያሉት።
የአፍሪካ ሀገራት የኢኮኖሚ ዕድገት ባለፉት ሶስት አመታት በገጠሙት ዘርፈ ብዙ ችግሮች በነበረበት መቀጠል አልቻለም ብለዋል፡፡
የዋጋ ግሽበቱ ከሚጠበቀው በላይ ማሻቀብ፣ የነዳጅ ዋጋ መጨመርና ግጭት የአህጉሪቱ ተግዳሮቶች ሆነው መቀጠላቸውንም ተናግረዋል፡፡
ይህ ደግሞ የሀገራትን ኢኮኖሚ የሚያንኮታኩትና አሉታዊ ተፅዕኖ የሚያሳድር መሆኑን በመገንዘብ አማራጭ የመፍትሄ እርምጃ ማስቀመጥ ይገባል ብለዋል፡፡
የአፍሪካን የኢኮኖሚ ውህደት እውን ለማድረግ ለንግድ ስራዎች በሚደረግ ጥበቃ ላይ በትኩረት መስራት ይገባል ሲሉም አሳስበዋል፡፡
የአፍሪካን ነጻ የንግድ ቀጣና እውን ለማድረግ መሰረተ ልማት፣ ኢነርጂኒና ዲጂታላይዜሽንን ማፋጠን የሚገባ ሲሆን ይህ ደግሞ ለነጻ ንግድ ቀጣናው እውን መሆን ዋነኛው መሰረት ነው ብለዋል፡፡
“የያዝነውን ራዕይ ማሳካት የምንችለው ደግሞ በእናንተ በመሪዎች ቁርጠኝነት ብቻ ነው” ሲሉ አጽንኦት ሰጥተዋል፡፡
የሰዎችን በነጻነት የመዘዋወር መብት ማረጋገጥና በአለም አቀፍ መድረክ ያለንን አቋም በጋራ ማንጸባረቅ ከቻልን፣ እንዲሁም በትብበርና በአንድነት ከጸናን ድምጻችን ከፍ ብሎ ይሰማል ብለዋል፡፡
የአፍሪካ ህብረት በቡድን 20 ሀገራት ስብሰባ ላይ መካፈል እንዲችሉ እንዲሁም ህብረቱ ለአለም ችግር መቃለል ድምጹን እንዲያሰማ በጋራ ልንሰራ ይገባል ነው ያሉት፡፡
በአለም የሚታየውን የተዛባ አመለካከትና የመንግስታት አስተዳደር ለማስተካከል አሁንም ድምጻችንን ማሰማት መቀጠል አለብን ብለዋል፡፡
አፍሪካን ከተባበሩት መንግስታት ደርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ማግለል ኢፍትሃዊ ውሳኔ ስለመሆኑም ነው የገለጹት።
በአህጉሪቱ የሚታዩ የፖለቲካና የደህንነት ችግሮች አሁንም ፈተና ሆነው መቀጠላቸውን በመጥቀስ ህገ መንግስታዊ ስርዓት በጣሰ መልኩ የሚደረጉ የመንግስታት ለውጦች ሀገራትን የመበታተን አደጋ እንደደቀነባቸው ጠቅሰዋል፡፡
ሽብርተኝነትና ከምርጫ ውጭ ስልጣን ለመያዝ የሚደረግ ጥረትና የአየር ጸባይ ለውጥ አሁንም የአህጉሪቱ ችግሮች ሆነው መቀጠላቸውን ተናግረዋል፡፡
በአህጉሪቱ ህገ መንግስትን በጣሰ መልኩ ስልጣን የሚቆናጠሩ ሃይሎች ላይ የሚጣሉ ማዕቀቦች ውጤት ከማስገኘት ይልቅ ህዝብን ለችግር መዳረጋቸውን አስታውሰዋል፡፡
ማዕቀቡ የሀገራትን ኢኮኖሚ የሚያንኮታኩትና ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚያሳድር መሆኑን በመገንዘብ አማራጭ የመፍትሄ እርምጃ ማስቀመጥ እንደሚገባም ጠቁመዋል፡፡
የአፍሪካ ህብረት ግጭትን ለማስወገድ የሚረዱ የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ እንደሚገኝ በመናገር ለዚህ የሚረዱ ፕሮግራሞችንና ፕሮጀክቶችን በመንደፍ ወደ ስራ ገብተናል ብለዋል፡፡
አፍሪካን በ2030 የጥይት ድምጽ የማይሰማባት አህጉር ለማድረግ የተጀመሩ ጥረቶች ግባቸውን እንዲመቱ ህብረቱ ከፍተኛ መዋዕለ ንዋይ በመመደብ እየተንቀሳቀሰ መሆኑንም አስረድተዋል፡፡
ሊቀመንበሩ በኢትዮጵያ የተደረሰውን የሰላም ስምምነት እውን እንዲሆን ጥረት ያደረጉ አካላትን አመስግነዋል፡፡