አፍሪካ በተመድ የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ ሊኖራት ይገባል – ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ

አዲስ አበባ የካቲት 11/2015(ኢዜአ) አፍሪካ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በቋሚ መቀመጫ እንድትወከል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አሕመድ ጥሪ አቀረቡ፡፡
36ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ “የአፍሪካ ነፃ የንግድ ቀጣናን ትግበራ ማፋጠን” በሚል መሪ ሃሳብ እየተካሄደ ነው፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አሕመድ በህብረቱ ጉባኤ ባደረጉት መክፈቻ ንግግር፤ አፍሪካውያን በዓለም አቀፍ ተቋማት ድምፃቸውን የሚያሰሙበት ውክልና ሊኖራቸው ይገባል ብለዋል፡፡
ከ1 ነጥብ 3 ቢሊዮን ህዝብ በላይ ያላት አፍሪካ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታውን ምክር ቤት ጨምሮ በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት በቂ ውክልና የላትም ነው ያሉት፡፡
በመሆኑም አፍሪካ በጸጥታው ምክር ቤት ቢያንስ አንድ ቋሚ መቀመጫና የተለዋጭ አባላት ቁጥር ካለበት እጥፍ ሊሆን ይገባል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አፍሪካውያን በጸጥታው ምክር ቤት፣ በቡድን 20 እና በቡድን 7 አገሮች ድምፃቸውን የሚያሰሙበት በቂ ውክልና እንዲኖራቸው ጥሪ አቅርበዋል፡፡
አፍሪካውያን በዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን የሚሰጣቸውን የተዛባ እይታ ለማስተካከል የራሳቸውን ታሪክ ነጋሪ የመገናኛ ብዙኃን ማቋቋም ይገባቸዋልም ብለዋል፡፡
“ኢትዮጵያ ችግር ውስጥ በነበረችባቸው ጊዜያት ስንፈልጋችሁ ከጎናችን የነበራችሁ አፍሪካውያንና አጋሮቻችን ላቅ ያለ ምስጋና ይገባችኋል” በማለትም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል፡፡