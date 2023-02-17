በአፍሪካ የተመጣጣነ ምግብ እጦት ችግርን በዘላቂነት ለመፍታት የአገራትን ውጤት ተኮር መፍትሔ ይሻል-የዓለም ምግብ እና እርሻ ድርጅት /ፋኦ/

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 10/2015 በአፍሪካ የተመጣጣነ ምግብ እጦት ችግርን በዘላቂነት ለመፍታት የአገራትን ውጤት ተኮር መፍትሔ እንደሚያሻ የዓለም ምግብ እና እርሻ ድርጅት /ፋኦ/ ገለጸ።
ነገ በሚጀመረው 36ኛው የአገራት መሪዎችን ጨምሮ የጉባኤው ታዳሚዎች ከጉባዔው ጎን ለጎን በአፍሪካ የምግብ እጥረት ለመቅረፍ በሚደረጉ ጥረቶች ዙሪያ እየተወያዩ ነው።
በመድረኩ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ጨምሮ የተለያዩ አገራት መሪዎች ተገኝተዋል።
የዓለም ምግብ እና እርሻ ድርጅት /ፋኦ/ እና በሌሴቶ መንግስት አዘጋጅነት በተካሄደው መድረክ አፍሪካን እየፈተነ ያለውን የተመጣጠነ ምግብ እጥረት ችግር ለመፍታት አገራት ለዘርፉ ትኩረት መስጠት እንዳለባቸው ተመላክቷል።
በመድረኩ የተገኙት የፋኦ ዳይሬክተር ጀኔራል ቹ ዶንዩ እንዳሉት በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋዎች ሳቢያ በተባባሰው የተመጣጠነ ምግብ እጦት ችግር ለተጎዱ ወገኖች የሰብዓዊ ድጋፍ ለማቅረብ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ሊረባረቡ ይገባል።
የተሻሉ ተሞክሮዎችን ማስፋት በአፍሪካ ሕብረት በኩልም ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራበት እንደሚገባው ገልጸዋል።
አገራት በፖን አፍሪካ መንፈስ የተመጣጠነ ምግብ እጦትን ችግር ለመፍታት የመንግስታት ፖለቲካዊ ቁርጠኝነት እንደሚጠይቅ ተናገረዋል።
ከአውሮፓዊያኑ ዘመን አቆጣጠር 2014 ጀምሮ በአፍሪካ የምግብ ዋስትና ችግር ለመቅረፍ እየተተገበረ የሚገኘው የማላቦ ዲክላሬሽን አፈፃፀም ድክመት እንዳለበትም በመድረኩ ተወስቷል።
የአፍሪካ አገራት የማላቦ ዲክላሬሽን ጨምሮ አህጉር አቀፍና ዓለም አቀፍ ድንጋጌዎችና ስምምነቶችን በመተግበር የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ እንዲሰሩ ጥሪ ቀርቧል።