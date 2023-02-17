በሲዳማ ክልል የተሻለ ውጤት የሚያመጡ ተማሪዎችን ለማፍራት በትኩረት ይሰራል —የክልሉ ትምህርት ቢሮ

ሀዋሳ (ኢዜአ) የካቲት 10/2015—በሲዳማ ክልል ለተማሪዎች ውጤት ማሽቆልቆል ምክንያት የሆኑ ችግሮችን ለይቶ በመፍታት በየደረጃው የተሻለ ውጤት የሚያመጡ ተማሪዎችን ለማፍራት በትኩረት እንደሚሰራ የክልሉ ትምህርት ቢሮ አስታወቀ።
በክልሉ ባለፈው ዓመት በ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ለተመዘገበው ዝቅተኛ ውጤት ምክንያት የሆኑ ችግሮችና መፍትሄው ላይ ያተኮረ ውይይት ከባለድርሻ አካላት ጋር ተካሂዷል።
የሲዳማ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የትምህርት ቢሮ ሀላፊ አቶ በየነ በራሶ በእዚህ ወቅት እንዳሉት፣ በ2014 ዓ.ም በክልሉ 53 ሺህ የሚጠጉ ተማሪዎች የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ መልቀቂያ ፈተና ቢወስዱም ውጤት ያመጡት 2 ነጥብ 4 በመቶ ብቻ ናቸው።
ለተማሪዎች ውጤት ማሽቆልቆል ምክንያት ናቸው ተብለው የሚታሰቡ ችግሮችን በቀጣይ ለይቶ ለማረም የተማሪዎች ውጤቱ ይፋ ከተደረገበት ጊዜ አንስቶ ጥናት ሲደረግ መቆየቱንም ገልጸዋል።
ተማሪዎች ከታች ጀምሮ የመጡባቸው መንገዶች ለውጤት ማሽቆልቆሉ ዋናኛ ምክንያት መሆኑን የገለጹት አቶ በየነ፣ “ትምህርት ቤቶቹ ያሉበት ደረጃ ዝቅተኛ መሆን፣ የተማሪዎች ብቃትና ተነሳሽነት ማነስ፣ የመምህራን እጥረት እንዲሁም የአመራር ቁርጠኝነት ማነስ ተጠቃሽ ናቸው” ብለዋል።
በቀጣይ ዓመት በየደረጃው የተሻለ ውጤት ማምጣት እንዲቻል ተማሪዎችን የማብቃት፣ ኩረጃን የመቀነስና ትምህርት ቤቶችን የማጠናከር ስራ እንደሚሰራ ገልጸዋል።
ከእዚህ በተጨማሪ መምህራንና የትምህርት አመራሩን በአጫጭር ስልጠናዎች ማብቃት ሌላው ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ መሆኑን ነው አቶ በየነ የጠቆሙት።
የሃዋሳ ዩኒቨርሲቲ የምርምርና ቴክኖሎጂ ሽግግር ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ታፈሰ ማቲዮስ በበኩላቸው እንዳሉት፣ እንደ ሀገር የትምህርት ስርዓቱ ላይ በርካታ ችግሮች ተጋርጠዋል።
“ጥቂት የማይባሉ ተማሪዎች በኩረጃ አልፈው ወደ ዩኒቨርሲቲዎች እንደሚገቡና በዩኒቨርሲቲም ሳይቆዩ የሚወጡበት ሁኔታ እንደነበር የጠቀሱት ፕሬዚዳንቱ፣ “ይህም ሀገር የምታፈራው የሰው ሀይል ጥራት እንዳይኖረው አድርጎ ቆይቷል” ብለዋል።
ዩኒቨርሲቲው በትምህርት ዘርፍ የሚስተዋሉ ችግሮችን በጥናት በመለየት ትምህርት ቤቶችን የመደገፍ ሥራ እያከናወነ መሆኑንም ጠቁመዋል።
“በቀጣይም ለሌሎች አርአያ የሚሆን ትምህርት ቤት በማቋቋም በክልሉ ብሎም በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚስተዋሉ የትምህርት ጥራትና የውጤት ማሽቆልቆል ችግሮችን ለመፍታት ይሰራል” ሲሉም አረጋግጥዋል።
የሃዋሳ መምህራን ትምህርት ኮሌጅ ምክትል ዲን ዶክተር ንጋቱ ጧሻ በበኩላቸው እንዳሉት፣ ኮሌጁ በመምህርነት ሙያ የሚያሰለጥናቸው መምህራን ብቁ ሆነው እንዲወጡ ለማድረግ እየሰራ ይገኛል።
ከዚህ በተጨማሪ መምህራንና የትምህርት አመራሩ በሥራ ላይ አጫጫር ስልጠናዎችን እንዲያገኙ የሚደረግበት ሁኔታ ለመፍጠር እንደሚሰራ ገልጸዋል።
ከእዚህ በተጨማሪ ዘንድሮ የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና የሚወስዱ ተማሪዎች በኮሌጁ መምህራን የማካካሻ ትምህርት የሚሰጣቸው መሆኑን አመልክተዋል።
ዛሬ በሃዋሳ ከተማ በተካሄደ የውይይት መድረክ ላይ ከሁሉም ወረዳዎች የተውጣጡ የትምህርት ጽህፈት ቤት ሀላፊዎች፣ የወረዳ አመራሮች፣ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተወካዮችና ሌሎች የትምህርት ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል።