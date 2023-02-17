በፌደራል መንግሥትና በሕወሓት መካከል የተደረሰው የሠላም ሥምምነት አተገባበር የሚበረታታ ነው – ኖርዌይና ፖርቹጋል

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 10/2015 በፌደራል መንግሥትና በሕወሓት መካከል የተደረሰው የሠላም ሥምምነት አተገባበር የሚበረታታ መሆኑን የኖርዌይና የፖርቹጋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ገለጹ።
በቀጣይም የሰላም ሥምምነቱ ሙሉ በሙሉ እውን እንዲሆን የበኩላቸውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ የሁለቱ አገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች አረጋግጠዋል።
በሰሜን ኢትዮጵያ የተቀሰቀሰው ግጭት በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት በተደረሰው የሠላም ሥምምነት መቋጫውን ማግኘቱ ይታወሳል።
ይህን ተከትሎ ኢትዮጵያ በጦርነቱ የተጎዱ አካባቢዎችን መልሶ የማቋቋም ሥራዎችን ከተለያዩ መንግሥታትና ከዓለም አቀፍ አጋሮች ጋር በመተባበር እያከናወነች ትገኛለች።
የኖርዌይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አኒከን ሂዊትፊልደት ለኢዜአ እንደገለጹት፣ አገራቸው በኢትዮጵያ በሚከናወኑ ዘርፈ ብዙ የልማት ሥራዎች ላይ ድጋፍ እንደምታደርግ ገልጸዋል።
በሌላ በኩል በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል ተፈጥሮ የነበረውን ችግር ለመፍታት የተደረገው የሠላም ሥምምነትና አተገባበር የሚበረታታ መሆኑንም ነው የተናገሩት።
አገራቸው በመልሶ ማቋቋምና በልማት ሥራዎች ላይ የምታደርገውን ተሳትፎ አጠናክራ ትቀጥላለች ብለዋል።
የፖርቹጋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጆአዎ ጎሜዝ ካርቪኒዮ በበኩላቸው፣ ልዩነቶችና አለመግባባቶች በየትኛውም ዓለም የሚከሰቱ በመሆናቸው ችግሮችን በንግግር መፍታት ጠቃሚ መሆኑን አስረድተዋል።
በመሆኑም፣ በሰሜን ኢትዮጵያ ለሁለት ዓመት የቆየውን ጦርነት በሰላም ለመፍታት የተጀመረውን ጥረት አገራቸው እንደምትደግፍና በቀጣይም የራሷን ድርሻ እንደምትወጣ ገልጸዋል።