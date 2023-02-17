የካቲት 10 ቀን 2015(ኢዜአ)፡- በአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጣና ትግበራ የግሉ ዘርፍ በንቃት እንዲሳተፍ ተጠየቀ።
እየተካሄደ ባለው 36ኛው የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ጎን ለጎን በአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጣና ስምምነት ትግበራ የግሉ ዘርፍ የሚኖረው አስተዋጽኦ ላይ ያተኮረ ውይይተ ተካሂዷል።
በውይይቱ ለነጻ ንግድ ቀጣናው ትግበራ በመሰረተ ልማት፣ በክህሎት ማጎልበት፣ በቴክኖሎጂ ትግበራ፣ በፋይናንስ አቅርቦት የግሉ ዘርፍ እንዲሳተፍ ጠይቀዋል።
በተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ምክትል ጸሃፊ ሃናን ሙርሲ አለም አሁን የአቅርቦት ችግር በገጠማት ወቅት የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጣና መምጣት እጅግ ወሳኝ ነው።
ይህም ቀጣናዊ የአቅርቦት ትስስርን ለማሳደግና በአውሮፓ ህብረት ያሉ ዕድሎችን ለመጠቀም ለግሉ ዘርፍ ትልቅ እድል ይዞ የመጣ እንደሆነ ጠቁመዋል።
በዚህ ውስጥ የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጣና ይዞ የመጣው እድል አካታች እንዲሆን መካከለኛና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞችን ማካተት ያስፈልጋል ብለዋል።
ነጻ የንግድ ቀጣናውን ለማሳለጥ የሎጅስቲክና መሰረተ ልማት ላይ መዋለ ነዋይ ማፍሰስ እንደሚገባም ጨምረው።
የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ነጻ የንግድ ቀጣናውን ተግባራዊ በማድረግ በኩል ስልጠናዎችን በመስጠትና በሌሎች ድጋፍ እንደሚያደርግ አረጋግጠዋል።
የአፍሪካ ቢዝነስ ካውንስል ፕሬዝዳንት ዶክተር አማንይ አስፎር በበኩላቸው አፍሪካ ያላትን ሃብት በመጠቀም ለማደግ የግሉ ዘርፍ ከመንግስት ጋር ተቀራርቦ መሰራት ይገባዋል ብለዋል።
ምርትና ምርታማነትን በመጨመር፣ የዜጎችን ህይወት በማሻሻል፣ የአቅርቦት ሰንሰለትን በማሳለጥ፣ የፋይናንስ አቅርቦት እድሎችን በማየት የግሉ ዘርፍ ከመንግስት ጎን መሳተፍ ይገባዋል ተብሏል።
ድንበር ተሻጋሪ የክፍያ ስርዓቶች፣ የኤሌክትሮኒክስ ንግድ ልውውጥ፣ የክህሎት ስልጠናዎችን በመስጠት የግሉ ዘርፍ ሊሳተፍባቸው ከሚገቡ ዘርፎች መካከል መሆኑን ተጠቁመዋል።
በአፍሪካ ህብረት የምጣኔ ሃብት እድገት፣ ንግድ፣ ቱሪዝም፣ ኢንዱስትሪና ማዕድን ኮሚሽነር አምባሳደር አልበርት ሙቻንጋ በአፍሪካ የምጣኔ ሃብት እድገትና ብልጽግና ላይ የግሉ ዘርፍ ያለውን ሚና አንስተዋል።
ከአለም ህዝብ ከፍተኛ ደረጃ የያዘችው አፍሪካ ለስራ እድል ፈጠራና ምጣኔ ሃብት እድገት ከፍተኛ እድል ይዞ የመጣውን የአፍሪካ ንግድ ቀጣና ባለሃብቶች እንዲጠቀሙበት መክረዋል።