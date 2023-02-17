አፍሪካ 65 በመቶ ለእርሻ ተስማሚ መሬት ቢኖራትም 38 አገራት አብዛኛውን የምግብ ፍላጎታቸውን የሚሸፍኑት ከውጭ በሚያስገቡት ምርት ነው – የአፍሪካ ሕብረት

አዲስ አበባ (ኢዜአ)የካቲት 10/2015 አፍሪካ 65 በመቶ ለእርሻ ተስማሚ መሬት ቢኖራትም 38 አገራት አብዛኛውን የምግብ ፍላጎታቸውን የሚያሟሉት ከውጭ በመግዛት መሆኑን የአፍሪካ ሕብረት አስታወቀ።
የአፍሪካ አገራት የግብርና ምርታማነትን በማሳደግ የምግብ ሉዓላዊነታቸውን ማረጋገጥ ላይ በልዩ ትኩረት መስራት እንዳለባቸው አሳስቧል።
የአፍሪካ ሕብረት የግብርና፣ ገጠር ልማት፣ ብሉ ኢኮኖሚ እና ዘላቂ ልማት ኮሚሽነር አምባሳደር ጆሴፋ ሳኮ በኮሚሽኑ ስር እየተከናወኑ ባሉ ስራዎች ዙሪያ ዛሬ ለመገናኛ ብዙሃን ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል።
አፍሪካውያን ዘላቂ ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ እና እድገት ለማስመዝገብ በምግብ ዋስትና ማረገገጥ ላይ የተመሰረተ ስራ ሊያጠናክሩ እንደሚገባ አምባሳደር ጆሴፋ ገልጸዋል።
በአፍሪካ 65 መቶ የሚታረስ መሬት ቢኖርም ምርታማነት ላይ በበቂ ሁኔታ አለመሰራቱ አገራት ከውጭ በሚያስገቡት ምግብ ላይ ጥገኛ እንዲሆኑ አድርጓል ብለዋል።
38 የአፍሪካ አገራት አብዛኛውን የምግብ ፍላጎታቸውን የሚሸፍኑት ከሌሎች የዓለም ክፍሎች ምግብ በመግዛት መሆኑንና ይህ ብዙ እምቅ የግብርና ሀብት ላላት አፍሪካ ተቀባይነት የሌለው መሆኑን አመልክተዋል።
የኮቪድ-19 ወረርሽኝ፣ የዩክሬንና የሩሲያ ጦርነት እና ሌሎች ፈተናዎች ተደማምረው የአፍሪካን የምግብ ዋስትና ጉዳይ ስጋት ውስጥ መክተታቸውን ነው አምባሳደር ጆሴፋ ሳኮ ያስረዱት።
የአፍሪካ አገራት የግብርና ምርታማነት ስራ ላይ በማተኮር የግብርና ፋይናንስ ወጪያቸውን በማሳደግ እና የግብርና ስርዓታቸውን በማዘመን የምግብ ሉዓላዊነታቸውን ማረጋግጥ እንደሚገባቸው ተናግረዋል።
የአፍሪካ ሕብረት አህጉሪቷ ጠንካራ የሆነ የምግብ እሴት ሰንሰለት እንዲኖራት ከሕብረቱ አባል አገራት፣ የግሉ ዘርፍ እና ሌሎች ተዋናዮች ጋር በትብብር እየተሰራ ይገኛል ብለዋል።
በተለይም አገራት ከውጭ በብዛት የሚያስገቧቸውን ምርቶች በአገር ውስጥ ምርት እንዲተኩ የፋይናንስ፣ የግብአት እና ቴክኖሎጂ ድጋፍ እየተደረገላቸው እንደሚገኝ ገልጸዋል።
ሕብረቱ የአፍሪካ አገራት የተፈጥሮ አደጋን አስቀድሞ መከላከል የሚችሉበትን መረጃዎች የሚሰጥበት በቴክኖሎጂ የተደገፈ የቅድመ-ማስጠንቀቂያ ስርዓት ተግባራዊ እያደረገ መሆኑንም ነው ኮሚሽነሯ ያብራሩት።
በሌላ በኩል የበለጸጉ አገራት በፓሪስ የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ወቅት በማደግ ላይ ለሚገኙ አገራት የአየር ንብረት ለውጥ ተጽእኖን ለመቋቋም የሚያስችላቸውን የ100 ቢሊዮን ዶላር ማዕቀፍ ይፋ ቢያደርጉም ቃላቸውን በሚፈለገው መጠንና ፍጥነት እየተገበሩ አለመሆኑንም አምባሳደር ጆሴፋ አንስተዋል።
አፍሪካ ለአየር ንብረት ለውጥ አነስተኛ ድርሻ ቢኖራትም በተጽእኖው ምክንያት ከፍተኛ ገፈት ቀማሽ መሆኗን ገልጸው የበለጸጉት አገራት የገቡትን ቃል በማክበር ሃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጠይቀዋል።
በቅርቡ በግብጽ ሻርማ አል ሼይክ በተካሄደው ዓለም አቀፍ የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ (ኮፕ 27) አፍሪካ በአየር ንብረት ለውጥ ተጽእኖ መቋቋም እና መከላከል ላይ ያነሳቻቸው አጀንዳዎች ተቀባይነት አግኝተው ውይይት እንደተደረገባቸው አስታውሰዋል።
እ.አ.አ በ2023 በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ በሚካሄደው ዓለም አቀፍ የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ (ኮፕ 28) የአፍሪካን አቋም በተሻለ እና በተቀናጀ መልኩ ለማስተጋባት እንዲቻል የዝግጅት ስራዎች መጀመራቸውን ጠቁመዋል።
የአፍሪካ ሕብረት እና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በጉባኤው ላይ ለሚነሱ ሀሳቦች በትብብር መስራት የሚያስችላቸው አሰራር እንደሚዘረጋም አክለዋል።