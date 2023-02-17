ዩኒቨርሲቲዎች በምርምር ስራቸው ለሀገር በቀል ዕውቀቶች ትኩረት መስጠት እንዳለባቸው ተጠቆመ

ድሬዳዋ፤ የካቲት 10 ቀን 2015(ኢዜአ)፡- ዩኒቨርሲቲዎች በሚያከናውኗቸው የምርምር ስራቸው ውስጥ ለሀገር በቀል ዕውቀቶች ትኩረት በመስጠት ለዘላቂ ሰላም መረጋገጥ የድርሻቸውን መወጣት እንዳለባቸው ተጠቆመ።
ሀገር በቀል ዕውቀቶች ላይ የተመሠረተ የምርምር ስራዎች ለዘላቂ ሰላም መረጋገጥ በሚል መሪ ሃሳብ የተዘጋጀ ሀገር አቀፍ ጉባኤ በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ተካሄዷል።
የድሬዳዋ ዩኒቨርስቲ ፕሬዚዳንት ተወካይ ዶክተር ተማም አወል በወቅቱ እንደተናገሩት፤ የሀገሪቱ ልማትና ዘላቂ ሰላም የማረጋገጥ ሂደት በሀገር በቀል ዕውቀቶች መደገፍ የተሻለ ውጤት ያመጣሉ ።
” ሀገር በቀል ዕውቀቶች ላይ የሚመሠረቱ ምርምሮች በሀገር መሠረታዊ ጉዳዮች ላይ ብሔራዊ መግባባት ለመፍጠር ያግዛሉ” ብለዋል።
በተለይ ዩኒቨርሲቲዎች በሚያከናውኗቸው የምርምርእና ጥናት ስራቸው ውስጥ ለሀገር በቀል ዕውቀቶች ትኩረት በመስጠት ዘላቂ ሰላም ለማረጋገጥና የህዳሴውን ጉዞ ለማሳካት የድርሻቸውን መወጣት እንዳለባቸው ጠቁመዋል።
የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የማህበራዊ ሳይንስና ስነ -ሰብ ኮሌጅ ዲን ዶክተር አለማየሁ ዘውዴ በበኩላቸው፤ ሀገር አቀፍ ጉባኤው ወጣት ተመራማሪዎች በሀገር በቀል ዕውቀቶች ላይ በስፋት እንዲሳተፉ እንደሚያግዝ ተናግረዋል።
በሀገር በቀል ዕውቀቶችና ሌሎች ጉዳዮች ላይ ጥናቶች ማድረጋቸውን ያወሱት ዶክተር አለማየሁ ፤ በእነዚህ ጥናቶች ለአካባቢው ብሎም ለሀገር ዘላቂ ሰላምና ልማት መረጋገጥ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እያበረከቱ መሆኑን ገልጸዋል ።
ጥናታዊ ሰራዎቹን ይበልጥ ለማሳደግ የተካሄደው ጉባኤ ወሳኝ ሚና እንደሚኖረውም አመልክተዋል።
በጉባኤው ላይ ከሀገሪቱ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተወጣጡ ምሁራን በሀገር በቀል ዕውቀቶች ላይ ያዘጋጇቸውን ጥናቶች አቅርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል።