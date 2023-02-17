በአማራ ክልል በህብረተሰቡ ተሳትፎ የ360 ኪሎ ሜትር የገጠር መንገድ ግንባታና ጥገና ስራ እየተከናወነ ነው

ባህር ዳር የካቲት 9/2015 (ኢዜአ) በአማራ ክልል የአርሶ አደሩን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር የሚያቃልል 360 ኪሎ ሜትር የገጠር መንገድ ግንባታ እና የ7 ሺህ ኪሎ ሜትር ጥገና ስራ እየተከናወነ መሆኑን የክልሉ መንገድ ቢሮ አስታወቀ።
በቢሮው የወረዳ ገጠር መንገድ ዘርፍ የዲዛይንና ኮንስትራክሽን ማኔጅመንት ዳይሬክተር አቶ ኤርሚያስ መኳንንት ለኢዜአ እንደገለጹት ቀበሌን ከቀበሌ የሚያገናኙ የገጠር መንገዶች በ48 ወረዳዎች ላይ እየተገነቡ ነው።
የመንገዶቹ ግንባታ እየተከናወነ ያለው ከወረዳዎች፣ ከህብረተሰቡና ከአካባቢው ባለሃብቶች በተዋጣ 529 ሚሊዮን ብር ሲሆን በግማሽ ዓመቱ የ102 ኪሎ ሜትሩ ግንባታ መጠናቀቁን ተናግረዋል።
ቀሪውን መንገድ በግማሽ ዓመቱ አጠናቆ ለአገልግሎት ለማብቃት እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰው፤ የህብረተሰቡ ሁለንተናዊ ተሳትፎ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል።
ሁሉን አቀፍ የመንገድ ተደራሽነት መስፋፋት አርሶ አደሩ በቀላሉ ምርቱን ለገበያ እንዲያቀርብ፣ ወላድ እናቶች ፈጥነው ወደ ጤና ተቋም ሄደው እንዲወልዱ እና ለማህበረሰቡ ኢኮኖሚው ያለው አበርክቶ የጎላ መሆኑን ገልፀዋል።
ከቀበሌ መንገድ ግንባታ ስራው ጎን ለጎን 5ሺህ 393 ኪሎ ሜትር ነባር የቀበሌ መንገዶች ጥገና ስራ በህብረተሰቡ ተሳትፎ መከናወኑን አመልክተዋል።
ቀሪው ከ1ሺህ 600 ኪሎ ሜትር የነባር መንገዶች ጥገና ስራ በቀሪው ወራት ለማጠናቀቅ የተጠናከረ ጥረት እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
በምዕራብ ጎጃም ዞን ሰከላ ወረዳ የጅግሪታ ዮሐንስ ቀበሌ አርሶ አደር ቄስ ባይህ ጌቴ በሰጡት አስተያየት ከሰከላ ከተማ ጋር የሚያገናኝ የቀበሌ መንገድ መገንባቱ የነበረባቸውን ችግር ማቃለሉን ተናግረዋል።
መንገዱ ከተገነባ በኋላ ምርታቸውን ወደ ገበያ እንዲያቀርቡ፣ የማዳበሪያ ግብዓት ደጃቸው ድረስ በወቅቱ እንዲደርስና የጤና እክል ሲገጥማቸው ፈጥነው ወደ ጤና ጣቢያ ሄደው እንዲታከሙ ምቹ ሁኔታን እንደፈጠረላቸው አስረድተዋል።
የመንገዱ መሰራት ከብዙ ውጣ ውረድ እንደታደጋቸው የገለጹት ደግሞ የጅግሪታ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህር አመለወርቅ በላይ ናቸው።
በባጃጅ ትራንስፖርት ወደ ትምህርት ቤቱና ወደ ከተማ ጊዜያቸውን ሳያባክኑ በቀላሉ ተጓጉዘው ስራቸውን እንዲያከናውኑ እንዳገዛቸው ተናግረዋል።
በክልሉ ባለፉት ዓመታት በተደረገ ጥረት የገጠር ቀበሌዎችን ከዋና መንገዶች ጋር የሚያስተሳስሩ 12ሺህ 674 ኪሎ ሜትር መንገድ መገንባት መቻሉን ከቢሮው የተገኘው መረጃ ያመለክታል።