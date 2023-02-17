በሐረሪ ክልል የመስህብ ስፍራዎችን ለጎብኚዎች ምቹና ሳቢ የማድረግ ሥራ ተከናውኗል

ሐረር (ኤዜአ) የካቲት 10/2015 በሐረሪ ክልል የሚገኙ የመስህብ ስፍራዎችን ለጎብኚዎች ምቹና ሳቢ የማድረግ ሥራ መከናወኑን የክልሉ ባህል፣ ቱሪዝምና ቅርስ ቢሮ አስታወቀ።
በክልሉ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ቀንሶ የነበረው የጎብኚዎች ቁጥር በአሁኑ ወቅት እየጨመረ መምጣቱንም ቢሮው ገልጿል።
የክልሉ ባህል፣ ቱሪዝምና ቅርስ ቢሮ ሃላፊ አቶ ተወለዳ አብዶሽ ለኢዜአ እንደገለጹት በክልሉ በርካታ ጥንታዊ፣ ታሪካዊና ሃይማኖታዊ የመስህብ ስፍራዎች ይገኛሉ።
የመስህብ ስፍራዎቹ በአገር ውስጥና በውጭ ሀገራት ጎብኚዎች እንደሚጎበኙ ጠቁመው፣ በተያዘው በጀት ዓመት የመስህብ ስፍራዎቹን ለጎብኚዎች ምቹና ሳቢ ለማድረግ በተለየ ትኩረት መሰራቱን ተናግረዋል።
በተለይ በሐረር ከተማ የሚገኙ አራት የግልና የመንግስት ሙዚየሞችን ለጎብኚዎች ሳቢ ለማድረግ የእድሳት ሥራ ከማከናወን ባለፈ፣ ተጨማሪ ቅርሶችን በሙዚየሞቹ ለእይታ እንዲቀርቡ መደረጉን ጠቁመዋል።
በተባበሩት መንግስታት በዓለም ቅርስነት የተመዘገበውን የጀጎል ግንብ ከተጋረጠበት አደጋ በመታደግ በአረንጓዴ የማስዋብና ሌሎች የእንክብካቤ ሥራዎችን በማከናወን ለጎብኚዎች ምቹ የማድረግ ሥራ መሰራቱ አቶ ተወለዳ እስረድተዋል።
እንደ አቶ ተወላዳ ገለጻ ዘንድሮ ከ800 ዓመት በላይ ያስቆጠሩ መጻህፎቶችን የያዘው “የማንስኩሪፕት” ሙዚየም በሐረር ከተማ ተከፍቶ በህዝብ እየተጎበኘ ይገኛል።
“የሐረሪ ብሔረሰብ የአለላ ስፌት (ጌይ ሞት) በዓለም አቀፍ ምድብ የንግድ ምልክትነት መመዝገቡን ምክንያት በማድረግም በከተማው አንድ ተጨማሪ ሙዚየም ተከፍቶ ለጎብኚዎች ክፍት ሆኗል” ብለዋል።
በተለይ የቱሪዝም መዳረሻዎች ከከተማ ባለፈ በክልሉ ገጠር ቀበሌ እንዲስፋፋ በገጠር ቀበሌ የሚገኙ ጥንታዊና ታሪካዊ መስጊዶችን ከማደስ ባለፈ ሙዝየሞችን የማቋቋም ሥራ መሰራቱንም ሃላፊው ገልጸዋል።
ለአስጎብኚዎች ስልጠና በመስጠት የቱሪስት መስሀብ ስፍራዎቹ በቱሪስቶች እንዲጎበኙ የማድረግ ሥራ መሰራቱንም አመልክተዋል።
በዚህም በክልሉ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ተቀዛቅዞ የነበረው የጎብኚዎች ቁጥር በአሁኑ ወቅት እድገት ማሳየቱ ነው ሃላፊው አቶ ተወለዳ ያስረዱት።
ባለፉት ስድስት ወራት ብቻ 87ሺህ የሚጠጉ የአገር ውስጥና የውጭ ቱሪስቶች በክልሉ የሚገኙ የመስህብ ስፍራዎችን የጎበኙ ሲሆን “ከጎብኚዎችም ከ89 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ተገኝቷል” ብለዋል።
የጎብኚዎቹ ቁጥር ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በ39 በመቶ፤ ከገቢ አንጻር ደግሞ በ64 በመቶ እድገት አስመዝግቧል።
በአሁኑ ወቅትም በሐረሪ ክልል የሚገኙ የመስህብ ስፍራዎችን ለመጎብኘት የሚመጡ የውጭ ሀገራት ጎብኚዎችን ተቀብሎ ለማስተናገድ አስፈላጊው ዝግጅት መደረጉንም አቶ ተወለዳ አመልክተዋል።
በተባበሩት መንግስታት የትምህርት፣ የሳይንስና የባህል ድርጅት (ዩኔስኮ) በዓለም አቀፍ ቅርስነት የተመዘገበው እና በ16ኛ መቶ ክፍለ ዘመን እንደተገነባ የሚነገርለት የጀጎል ግንብ ዋነኛ የቱሪስት መዳረሻ ነው።
በውስጡም አምስቱ በሮች፣ ረጅም እድሜን ያስቆጠሩ መስጊዶች፣ የፈረንሳዊው ፀሐፊ የአርተር ራንቡ መኖርያ ቤት፣ ሙዚየሞች፣ የሐረሪ ባህላዊ ቤቶች፣ የጅብ ምገባ ትርዒት ማሳያ ስፍራ እንዲሁም ሌሎች ታሪካዊ፣ ሃይማኖታዊ እና ጥንታዊ የመስህብ ስፍራዎች ይገኙበታል።