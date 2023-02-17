በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሌማት ትሩፋት ውጤቶች እንዲጠናከሩ ሚኒስቴሩ ድጋፍ ያደርጋል – ኢንጅነር አይሻ መሃመድ

አሶሳ (ኢዜአ) የካቲት 10 ቀን 2015 በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በሌማት ትሩፋት የተገኙ ውጤቶች እንዲጠናከሩ አስፈላጊው ድጋፍ እንደሚደረግ የመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ሚኒስትር ኢንጅነር አይሻ መሃመድ አስታወቁ።
የሌማት ትሩፋት ስኬታማ ለማድረግ በክልሉ የተጀመሩ የመስኖ ፕሮጀክቶችና ሌሎች የግንባታ ስራዎች በፌደራልና በክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ትናንት የመስክ ጉብኝት ከተደረገ በኋላ ውይይት ተካሄዷል።
ሚኒስትሯ በውይይቱ ላይ እንዳሉት፤ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል እንደሃገር የተጀመረው የሌማት ትሩፋት ለመተግበር ያደረገው ጥረት የሚበረታታ ነው።
በክልሉ የሌማት ትሩፋት መረሃ ግብር ለመተግበር እየተደረገ ባለው ጥረት አርሶ አደሩንና ሌሎችንም ነዋሪዎች በማሳተፍ በመስኖ፣ በዶሮ እርባታ፣ በወተት ልማት ተጠቃሚ እንደሆኑ መመልከታቸውን ገልጸዋል።
በሌማት ትሩፋቱ ባለሃብቶችም ተሳታፊ እንደሆኑ ማየታቸውን ጠቅሰው፤ በመረሃ ግብሩ የምግብ ማቀነባበሪያን ለማስጀመር የተደረገውን ጥረትም አድንቀዋል።
በክልሉ በሌማት ትሩፋት የተገኙ ውጤቶችን ለማስቀጠል ግብዓት አምራቾችን ማጠናከር እንደሚያስፈልግ ጠቁመው ፤ በዚህ ሂደት ማይክሮ ፋይናንሶችም ቢካተቱ መልካም እንደሚሆን ጠቁመዋል።
ክልሉ የጀመረውን ጥረት በበጀትና ሌሎችም ግብዓቶች እንዲደገፍ ባለድርሻና አጋር አካላትን ወደ ክልሉ እንዲመጡ ሚኒስቴሩ አስፈላጊውን እገዛ እንደሚያደረግ ኢንጅነር አይሻ አስታውቀዋል።
በመስክ ጉብኝቱና በውይይቱ የተሳተፉት የኢንተርናሽናል ፋውንድ ፎር አግሪካልቸራል ዴቨሎፕመንት ድርጅት የምስራቅና ደቡብ አፍሪካ ሃገራት ዳይሬክተር ሚስተር ማዊራ ቺቲማ ፤ድርጅቱ ከሚኒስቴሩ ጋር በመተባበር በተለይም ለመስኖን መስፋፋት ልዩ ትኩረት የምንሰጠው ነው ብለዋል።
ይህም የገጠሩን ማህበረሰብ የገቢ አቅም በማሻሻል ህይወታቸውን ለመቀየር ወሳኝ መሆኑን ተናግረዋል።
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አሻድሊ ሃሰን በበኩላቸው፤ የክልሉ ህዝብ የተፈጥሮ ሃብቱን ተጠቅሞ ከድህነት ለመውጣት የሚያደርገው ጥረት የሚበረታታ ቢሆንም ሰፊ ስራ ይጠብቀናል ብለዋል።
ለዚህም በሌማት ትሩፋት መረሃ ግብር የተገኙ ውጤቶችን ማስቀጠል አንዱና ዋነኛው እንደሚሆን ገልጸዋል።
አሁን በአርሶ አደሩና ሌሎችም ነዋሪዎች እየተካሄደ ያለው የሌማት ትሩፋት መረሃ ግብርን ለማጠናከር ትራክተርን ጨምሮ ዘመናዊ መሳሪያዎችን በስፋት በማቅረብ የተጀመረ ጥረት መኖሩን ጠቁመዋል።
እንዲሁም በከተሞች አካባቢ ባለሃብቶችን በስፋት ወደ መረሃ ግብሩ ለማስገባት የኢንቨስትመንት መሬት ዝግጅት ጨምሮ ምርጥ ዘርና ሌሎችንም ግብዓቶችን ማቅረብም ሌላው በልዩ ትኩረት እየተሰራ የሚገኝ ጉዳይ እንደሆነ ተናግረዋል።
የሌማት ትሩፋት መረሃ ግብርን ለማጠናከር የተጀመሩ የመስኖ ፕሮጀክቶችና ሌሎች የግንባታ ስራዎች በፌደራልና በክልሉ ከፍተኛ አመራሮች የተደረገው ጉብኝት በአሶሳ ዞን አብረሃሞ ወረዳ መሆኑን በወቅቱ ተገልጿል።