ባለፉት ስድስት ወራት በወንጀል የተገኘ 315 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ገንዘብ እና ሌሎች ንብረቶች እንዲታገዱ ተደርጓል- የፍትሕ ሚኒስቴር

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 10/2015 የፍትሕ ሚኒስቴር ባለፉት ስድስት ወራት በወንጀል የተገኘ 315 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ገንዘብ እና ሌሎች ንብረቶች እንዲታገዱ ማድረጉን አስታወቀ።
በፍትህ ሚኒስቴር በወንጀል የተገኝ ሃብት ማስመለስ ምክትል ዳይሬክተር ጄነራል አቶ ያለምታሪክ ሽመልስ፤ ለኢዜአ እንደገለጹት ዳይሬክቶሬቱ ከፀረ ሙስና ብሔራዊ ንቅናቄ ኮሚቴ ጋር በቅርበት እየሰራ ይገኛል።
በዚህም በሀገር አቀፍ ደረጃ የተጀመረውን የፀረ-ሙስና ብሔራዊ ንቅናቄ ተከትሎ በርካታ መዛግብትን በማጣራት ላይ መሆኑን ተናግረዋል።
ከዚህ ውስጥ በወንጀል የተገኘን ሃብት የማስመለስ ስራ አንዱ መሆኑን ተከትሎ በምዝበራ የተገኙ ሃብቶች እንዲታገዱና እንዲወረሱ እየተደረገ መሆኑን ጠቁመዋል።
በወንጀል የሚገኝ ሃብት የጥቅም ትስስር ያለበትና ድንበር ዘለል ባሕርይ በመላበሱ የምርመራ ስራው በከፍተኛ ጥንቃቄ የሚካሄድ እንደሆነም ገልጸዋል።
ሚኒስቴሩ በ2015 የመጀመሪያዎቹ ስድስት ወራት 315 ሚሊዮን ብር እና 150 ሺህ የአሜሪካን ዶላር እንዲታገድ ማድረጉን አስረድተዋል።
በተጨማሪም ከአንድ መቶ ሃያ አምስት ሚሊዮን ብር በላይ ጥሬ ገንዘብ እንዲወረስ እንዲሁም 54 ተሽከርካሪዎች እግድ ተጥሎባቸው ምርመራው እየተጣራ እንደሚገኝ አንስተዋል።
እንደ ምክትል ዳይሬክተሩ ገለጻ፤ በሀገር አቀፍ ደረጃ ከተጀመረው የፀረ ሙስና ንቅናቄ ጋር ተያይዞ በሙስና ወንጀል በተጠረጠሩ ግለሰቦች ላይ ምርመራና የማጣራት ስራ እየተካሔደ ይገኛል።
በወንጀል የተገኝ ሃብት በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ከሚያሳድረው ተጽእኖ ባለፈ ለሽብርተኝነት በር የሚከፍት እንደሆነም ምክትል ዳይሬክተሩ ተናግረዋል፡፡
ከዚህ በተጨማሪ በሙስና የተዘፈቀ የአስተዳደር መዋቅር እንዲዘረጋ ከማድረግ ባለፈ መሰረታዊው የመንግስት መዋቅር ላይ ጉዳት የሚያደርስ ድንበር ዘለል ወንጀል መሆኑን በመጠቆም፡፡
‘አሁን ላይ ሚኒስቴሩ በጀመረው የተጠናከረ ስራ በርካታ የህዝብ ሃብትን ማስመለስ መቻሉን አመልክተው ወንጀለኞቹ ከሚጣልባቸው የእስርና የገንዘብ ቅጣት ባለፈ በህገ-ወጥ መንገድ ያፈሩት ሃብት እንዲወረስ እየተደረገ መሆኑን አስረድተዋል፡፡