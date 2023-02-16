በአማራ ክልል ግንባታቸው የተጓተቱና ተገንብተው አገልግሎት የማይሰጡ የውሃ ተቋማትን ወደ አገልግሎት ለማስገባት እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ

ደብረ ማርቆስ ( ኢዜአ) የካቲት 9/2015 በአማራ ክልል ግንባታቸው የተጓተቱና ተገንብተው አገልግሎት የማይሰጡ የውሃ ተቋማትን ወደ አገልግሎት ለማስገባት 1 ነጥብ 1 ቢሊዮን ብር በጀት ተመድቦ እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ውሃና ኢነርጂ ቢሮ አስታወቀ።
የምስራቅ ጎጃም ዞን ግንባታቸው ባልተጠናቀቁ የንፁህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶች አፈጻጸም የሚገመግም መድረክ በደብረማርቆስ ከተማ ተካሄዷል።
የቢሮው ምክትል ሃላፊ አቶ ተስፋየ አባቡ እንዳስታወቁት በክልሉ ተጀምረው የተቋረጡም ሆነ አገልግሎት የማይሰጡ የውሃ ተቋማትን ችግሮች በመፍታት አገልግሎት መስጠት እንዲችሉ እየተሰራ ይገኛል።
ክልሉ ያለውን የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ችግር ግምት ውስጥ በማስገባት ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ ዘርፈ ብዙ ስራዎችን እያከናወነ መሆኑን ተናግረዋል።
በዚህ ዓመትም ከ200 በላይ የተጓተቱ ትላልቅ የንጹህ መጠጥ ውሃ ተቋማት እንዳሉ ጠቅሰው፤ ከእነዚህ ውስጥ 106 የሚሆኑ የውሃ ተቋማትን ወደ አገልግሎት ለማስገባት ታስቦ እየተሰራ እንደሚገኝ ገልፀዋል።
የፕሮጀክቶቹ መጓተት እና በተወሰነ ጊዜ አገልግሎት መቋረጥ ዋና ምክንያትም የቅንጅት መጓደል መሆኑን ገልጸዋል።
በዘርፉ ያሉ ችግሮች የሚፈቱበት አግባብ የተጀመረ መሆኑን የገለጹት ምክትል ቢሮ ሃላፊው በክልሉ መንግስት አቅም ብቻ የሚፈቱ ባለመሆናቸው አጋር አካላት ድጋፍ ማድረግ እንዳለባቸው ጠይቀዋል።
በበጀት አመቱ በክልሉ መንግስት ለማጠናቀቅ ከተያዙት የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶች መካከልም 11 የሚሆኑት ደብረማርቆስን ጨምሮ በምስራቅ ጎጃም የሚገኙ መሆኑን ገልጸዋል።
የምስራቅ ጎጃም ዞን ዋና አስተደዳሪ አቶ አብርሃም አያሌው በበኩላቸው የመጠጥ ውሃ አቅርቦት ችግር በአጭር ጊዜ በተሟላ መንገድ ባይፈታም የፕሮጀክቶች አፈጻጸም እየታየ በየደረጃቸው መልስ ለመስጠት ትኩረት ይደረጋል ብለዋል።
”ፕሮጀክቶች እንዲጠናቀቁ እና አገልግሎት እንዲሰጡ ከማድረግ በተጨማሪ ውሃን በቁጠባ እና በአግባቡ መጠቀም አለብን” ብለዋል።
ለአብነትም ስራ የጀመሩ አንዳንድ የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶች ብዙም ሳያገለግሉ መድረቅ በውሃ አያያዝ እና አጠቃቀም ላይ ልዩ ትኩረት እንዲሰጥ የሚያስገድድ ነው ብለዋል።
የዞኑ ውሃ እና ኢነርጅ መምሪያ ሃላፊ አቶ ገደፋው ይርሳው በበኩላቸው የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር ከፍተኛ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ እየሆነ መጥቷል ብለዋል።
በዞኑ ከተገነቡት ከ40 በላይ ትላልቅ የንፁህ መጠጥ ውሃ ተቋማት ውስጥ 18 የሚሆኑት እንደማይሰሩ እና 4ቱ ደግሞ አልፎ አልፎ ብቻ የሚሰሩ መሆናቸውን ገልፀዋል።
በመሆኑም ከፍተኛ በጀት ወጥቶባቸው የሚገነቡ የውሃ ተቋማትን በከፍተኛ ጥንቃቄና ትብብር በማስገንባት የህዝቡን የውሃ አቅርቦት ጥያቄ በዘላቂነት ለመፍታት ይሰራል ብለዋል።
በምክክር መድረኩ የክልል፣ የምስራቅ ጎጃም ዞንና የወረዳ አመራሮችና ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል።