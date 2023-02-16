የኮንጎ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት ዴኒስ ሳሶው ንጌሶ እና የኮትዲቯር ምክትል ፕሬዚዳንት ቲኤሞኮ ሜይሊየት በ36ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ አዲስ አበባ ገቡ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 9/2015 የኮንጎ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት ዴኒስ ሳሶው ንጌሶ እና የኮትዲቯር ምክትል ፕሬዚዳንት ቲኤሞኮ ሜይሊየት በ36ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ አዲስ አበባ ገብተዋል።
የኮንጎ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ የቱሪዝም ሚኒስትር አምባሳደር ናሲሴ ጫሊ አቀባበል አድርገውላቸዋል።
የኮትዲቫር ምክትል ፕሬዚዳንትም ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደረሱ የንግድ እና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር ገብረመስቀል ጫላ ተቀብለዋቸዋል።
36ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ “የአፍሪካ ነፃ የንግድ ቀጣና ስምምነት ትግበራን ማፋጠን” በሚል መሪ ሃሳብ በመጪው ቅዳሜና እሁድ ይካሄዳል።
ከመሪዎቹ ጉባኤ ቀደም ብሎ የሚካሄደው 42ኛው የአፍሪካ ህብረት የስራ አስፈጻሚዎች ጉባኤ ለሁለት ቀናት ሲካሄድ ቆይቶ ዛሬ ይጠናቀቃል።
በ36ኛው የአፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ በርካታ የአፍሪካ መሪዎች ወደ አዲስ አበባ በመግባት ላይ ይገኛሉ።