በአፍሪካ በመቶ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ህጻናት አሁንም ከትምህርት ገበታ ውጭ ናቸው–የአፍሪካ ህብረት የትምህርት፣ ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ኮሚሽን

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 9/2015 በአፍሪካ በመቶ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ህጻናትን ወደ ትምህርት ገበታ ለመመለስ አባል አገራት ለዘርፉ ትኩረት መስጠት እንዳለባቸው የአፍሪካ ህብረት የትምህርት፣ ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ኮሚሽን አሳሰበ።
በአፍሪካ ህብረት የትምህርት፣ ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ኮሚሽነር ፕሮፌሰር ሞሃመድ ቢልሆሲኒ ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥተዋል፡፡
በመግለጫቸው በአፍሪካ ትምህርት ትራንስፎርሜሽን፣ ፓን አፍሪካ ዩኒቨርሲቲና በአፍሪካ ስፔስ ኤጀንሲ ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል።
በአሁጉሪቱ በአሁኑ ወቅት ከ200 ሚሊዮን በላይ ህጻናት ከትምህርት ገበታ ውጭ መሆናቸውን የተናገሩት ኮሚሽነሩ፤ እነዚህን ህጻናት ወደ ትምህርት ገበታ ለማምጣት 70 ሚሊዮን መምህራን እንደሚያስፈልጉ ገልጸዋል።
የትምህርት ተደራሽነትና ጥራት፣ የመሰረተ ልማት፣ የመምህራን ልማት ክፍተትና ሌሎች ጉዳዮች የአፍሪካ የትምህርት ዘርፍ ችግር ሆነው መቀጠላቸውንም ጠቅሰዋል።
ኮቪድ 19 ያስከተለው የምግብ እጥረት፣ የፋይናንስ ችግር፣ የዩክሬንና ሩስያ ጦርነትና ሌሎች በትምህርት ዘርፉ ላይ ተጨማሪ ጫና የፈጠሩ ጉዳዮች እንደሆኑም ጨምረው ገልጸዋል፡፡
በመሆኑም ከትምህርት ገበታ ውጭ የሆኑ ህጻናትን ወደ ትምህርት ገበታ ለማምጣት እና የትምህርት ጥራት ለማስጠበቅ የአፍሪካ አገራት በትምህርት ዘርፉ ላይ የሚያፈሱትን መዋዕለ ነዋይ መጨመር እንዳለባቸው አስገንዝበዋል፡፡
በተጨማሪም ለሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ኢንጅነሪንግና አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ትኩረት መስጠት እንደሚገባም ገልጸዋል።
የአፍሪካ ህብረት በቴክኒክና ሙያ ዘርፍ፣ በፓን አፍርካ ዩኒቨርሲቲ መረሃ-ግብር፣ በአፍሪካ ስፔስ ኤጀንሲና ሌሎች መርሃ ግብሮች ላይ በዘርፉ በትኩረት እየሰራ እንደሚገኝ ኮሚሽነሩ ጠቅሰዋል።
ኮሚሽነሩ የትምህርት ቤት ምገባን በተመለከተ ማብራሪያ የሰጡ ሲሆን አገር በቀል የትምህርት ቤት ምገባን ማዕከል በማድረግ የሚሰራ እንደሆነም አብራርተዋል።
አገር በቀል የትምህርት ቤት ምገባ አገራት በአገር ውስጥ ምርት ላይ ትኩረት አድርገው የትምህርት ቤት ምገባን እንዲያደርጉ የሚያበረታታ ሲሆን ይህም በትምህርት ተደራሽነትና ጥራት ላይ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብለዋል።