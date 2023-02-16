የሲዳማ ክልል ለታማኝ ግብር ከፋዮች ዕውቅናና ሽልማት ሰጠ

ሀዋሳ (ኢዜአ) የካቲት 09/2015 የሲዳማ ክልል መንግስት በደረጃ “ሀ” እና “ለ” የሚጠበቅባቸውን ግብር በታማኝነት ለከፈሉ 29 ግንባር ቀደም ግብር ከፋዮች ዕውቅናና ሽልማት ሰጠ።
የክልሉ መንግስት በ2014 ዓ.ም በታማኝነት ግብር ለከፈሉ የዕውቅናና ሽልማት የመስጠት መርሃ-ግብር አካሂዷል።
ታማኝ ግብር ከፋይ በመሆን የተቀመጠውን መስፈረት በማለፍ የተመሰከረላቸው ግብር ከፋዮች ከክልሉ መንግስት ርዕሰ-መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ እጅ የዕውቅና ምስክር ወረቀት፣ ዋንጫና ሜዳሊያ ተበርክቶላቸዋል።
በመድረኩ ላይ ርዕሰ-መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ እንዳሉት፤ ለሁለንተናዊ ብልፅግና መረጋገጥ የገቢን አማራጭ በአግባቡ ማወቅና መሰብሰብ ወሳኝ ነው።
ለዚህ ደግሞ ግብር በታማኝነት መክፈል ጉልህ ድርሻ እንዳለው ጠቅሰው፤ ገቢን መሰብሰብና በታማኝነት መክፈል ከተጣጣሙ የመሰረተ ልማት ጥያቄዎችን የመመለስ አቅም እንደሚጠናከር ገልጸዋል።
ግብር በአግባቡ በመክፈል ሀገራዊ ግዴታን መወጣት መሰልጠን መሆኑን አስገንዝበው፤ ግብር በታማኝነት በመክፈል የበኩላቸውን ሚና የሚወጡ አካላት ምስጋና እንደሚገባቸው ተናግረዋል።
ግብር በአግባቡና በታማኝነት ለሚከፍሉ ሁሉ የክልሉ መንግስት የሚያደርገውን ማበረታታት አጠናክሮ እንደሚያስቀጥል ጠቁመዋል።
የክልሉን ገቢ የመሰብሰብ አቅም በማጠናከር ግብር ከፋዮች በአግባቡ ግብር እንዲከፍሉ የሚደረግ መሆኑን አመልክተዋል።
የክልሉ ገቢዎች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ኃይሉ ጉዱራ ደረሰኝ በአግባቡ በመቁረጥ፣ ሂሳብ በወቅቱ ሰርቶ በማሳወቅ፣ የኦዲት ግኝት የሌለባቸውና በዘመነና ህጋዊ የሂሳብ መዝገብ አያያዝ የተመሰከረላቸው 29 ግብር ከፋዮች ዕውቅናና ሽልማት እንደተበረከተላቸው ገልጸዋል።
የዜግነት ግዴታ የሆነውን ግብር በታማኝነት የሚከፍሉትን የማበረታታቱ ስራ ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን ገልጸዋል።
ባለፈው በጀት ዓመት በክልሉ 5 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር ገቢ ለመሰብሰብ ታቅዶ 6 ነጥብ 3 ቢሊዮን ብር መሰብሰብ መቻሉን ገልጸው፤ በተያዘው በጀት ዓመት ከ10 ነጥብ 4 ቢሊዮን ብር በላይ ለመሰብሰብ ታቅዶ እየተሰራ እንደሆነ ተናግረዋል።
ግብርን በታማኝነት የመክፈል ባህል እንዲጎለብት ግንዛቤ የማሳደግ፣ የመከታተልና የመደገፍ ስራ በልዩ ትኩረት እየተሰራ እንደሆነም አስታውቀዋል።
ታማኝ ግብር ከፋይ በመሆን በ2014 በጀት ዓመት የግብር ዘመን ከ51 ሚሊዮን ብር በላይ በመክፈል ግንባር ቀደም ሆኖ የተሸለመው የኢታብ ሳሙና ፋብሪካ ስራ አስኪያጅ አቶ ተስፋዬ አበበ ግብር በታማኝነት በመክፈላቸው የአዕምሮ እርካታ እያገኙ እንደሆነ ጠቅሰዋል።
የሚከፈለው ግብር መልሶ ለህዝብ የሚውል እንደሆነ አንስተው፤ ግብር በታማኝነት መክፈል ጥቅሙ ለራስ መሆኑን ተናግረዋል።
በሀገር ልማት በጎ አስተዋጽኦ ለማድረግ የንግዱ ማህበረሰብ የሚጠበቅበትን ሊወጣ እንደሚገባም አስገንዝበዋል።
በመርሃ ግብሩ ላይ የሲዳማ ክልል ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ ወይዘሮ ፋንታዬ ከበደን ጨምሮ ሌሎች የክልልና የወረዳ የመንግስት የስራ ሃላፊዎችና የንግዱ ማህበረሰብ አባላት ተገኝተዋል።